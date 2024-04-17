«Рома» — «Милан». Де Росси выбьет Пиоли из Лиги Европы

18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.44. Успех римлян оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Милан» (18.04.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 18 апреля состоятся четыре ответные встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме «Рома» примет «Милан»». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч, несмотря на то что он проходил в Милане, «Рома» выиграла со счётом 1:0. Она смотрелась очень здорово, но встреча вполне могла получиться более результативной. У римлян в каркас ворот попал Стефан Эль-Шаарави, а у миланцев в перекладину с близкого расстояния зарядил Оливье Жиру.

В ответной встрече у красно-жёлтых будет преимущество в виде поддержки родных трибун. После назначения Даниэле Де Росси на должность главного тренера, команда очень здорово прибавила. Она стала демонстрировать гораздо более интересный и приносящий больше пользы футбол.

В последних 11 турах в чемпионате Италии римляне уступили только лидирующему «Интеру» (2:4), а также сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) и «Лечче» (0:0). Благодаря Де Росси у «Ромы» улучшилась игра на стандартах. «Лацио» (1:0) в Серии А и «Милан» в Лиге Европы они обыграли за счёт этого.

Оба гола забил защитник красно-жёлтых Джанлука Манчини. Как ни странно, не порадовал результативностью пребывающий в отличном расположении духа Ромелу Лукаку. В 48 матчах в составе клуба и сборной в этом сезоне лучший бомбардир в истории Бельгии забил 32 мяча и отдал пять голевых передач.

Лукаку вносит очень большой вклад в игру «Ромы». Мощный форвард классно отрабатывает в обороне, хорош в развитии атак, и его редко подводит завершение. В последних двух матчах бельгиец отличиться не сумел, но в предстоящей встрече он вполне способен сделать разницу.

У «Милана» лучше состав и вариативнее рисунок игры. И ещё он гораздо стабильнее римлян. «Россонери» располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Волки» занимают лишь пятое место.

Тем не менее в выходе в полуфинал Лиги Европы подопечных Стефано Пиоли есть ряд поводов усомниться. Во встречах с сильными соперниками у красно-чёрных в этом сезоне постоянно возникают серьёзные проблемы. На групповом этапе Лиги чемпионов они заняли третье место только потому, что «Ньюкасл» угодил в затяжной кризис.

В 1/4 финала Лиги Европы миланцы также пробрались не без приключений. На предыдущих стадиях они не без труда победили «Ренн» (3:0 и 2:3) и уверенно прошли пражскую «Славию» (4:2 и 3:1). Из Кубка Италии «россонери» вылетели, уступив на стадии 1/4 финала «Аталанте» (1:2).

В Серии А у подопечных Пиоли также намечается спад. Во встрече последнего тура они не сумели обыграть одного из главных аутсайдеров лиги — «Сассуоло» (3:3). И это миланцам ещё повезло, что получилось избежать поражения. К 59-й минуте они проигрывали со счётом 1:3.

У «Милана» в составе очень много техничных и результативных футболистов. Стефано Пиоли провёл большой объём работы по улучшению индивидуального мастерства игроков. В одиночку способен вытащить команду в полуфинал Лиги Европы Рафаэл Леау. В 28 матчах в Серии А и восьми встречах в Лиге Европы португалец забил 10 голов и отдал 11 голевых пасов.

Впрочем, в первом матче 1/4 финала Де Росси удалось обезоружить Леау. К ответной встрече тренер будет готов ещё лучше. Постепенно Даниэле набирается опыта и делает игру римлян ещё качественнее. Поставить на то, что его подопечные не проиграют и тотал будет больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 2.07.

Дома лучше красно-жёлтых в Серии А выступают только «Интер» и «Болонья». Римляне проиграли всего лишь 2 из 16 матчей в первенстве в качестве хозяев, а также три раза сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 15 мячей, а забили — 35.

При Де Росси результативность римлян очень здорово увеличилась. У них открылось множество новых опций в атаке. У миланцев в данном аспекте дела обстоят не хуже. В 32 встречах в Серии А они забили 63 мяча — больше только у лидирующего «Интера». В 17 встречах чемпионата на выезде «россонери» отгрузили 37 голов, но и пропустили много — 29.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года

Ответная встреча обещает получиться более результативной, чем первая. В атаке игра отлично поставлена у обеих команд. Впрочем, в победу римлян всё же верится больше. Они набрали невероятный ход, плюс встреча пройдёт на «Олимпико». Поддержка родных болельщиков — солидное преимущество.

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.07.