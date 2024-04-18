«Аталанта» – «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы в Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» – «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 1.57.

«Шокировал меня результат первой игры. Но, видно, что «Ливерпуль», как и «Арсенал», попал в какую-то яму. Сложно сказать, с чем связано. Может, какая-то усталость накопилась, может, где-то не настроились на один матч, и это повлекло еще большие проблемы. Спастись с 0:3 будет сродни чуду, но это все-таки «Ливерпуль», одна из сильнейших команд мира, с сумасшедшим подбором исполнителей в атаке.

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Думаю, команда Клоппа начнет сразу же рисковать, постарается прижать «Аталанту» к ее воротам. Важен фактор гола. «Ливерпулю» надо сразу же забить, чтобы итальянский клуб потерял уверенность, затрясся. Мне кажется, что такой сценарий вполне может быть. Но я не верю, что при таком риске английский клуб не пропустит. Контратакует «Аталанта» замечательно, а тут еще болельщики будут гнать вперед.

Считаю, что голов будет достаточно. Ставлю на «тотал больше 3». Может быть и 1:3, и 2:3, и 2:4. Не верю, что мерсисайдцы снова не выиграют, но разгромить сильного соперника на его поле по заказу — это все-таки очень тяжелая задача», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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