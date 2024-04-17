«Аталанта» — «Ливерпуль». Недоверие к Миранчуку выйдет боком

Мерсисайдцы отыгрывались и не после такого. Напрасно Гасперини не поберёг силы лидеров.

18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.72. Успех бергамасков оценён в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Аталанта» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» (18.04.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 18 апреля состоятся ответные встречи 1/4 финала плей-офф. В одной из них на стадионе «Джевисс» в городе Бергамо местная «Аталанта» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первую встречу «Аталанта» сенсационно выиграла с разгромным счётом 3:0. Практически для всех команд выезд на «Энфилд» является наитруднейшим испытанием. Для бергамасков он оказался обычным матчем, в котором местами они смотрелись лучше соперника.

Мерсисайдцы создавали моменты, но их очень сильно подводило завершение. Подопечные Джана Пьеро Гасперини, напротив, замечательно воспользовались выпавшими шансами. Джанлука Скамакка выступил лучше прочих. Он оформил дубль. Нападающий классно открывался, бил хладнокровно, уверенно и точно.

Первый гол Скамакка забил не без удачи. Кивин Келлехер плохо выбрал позицию, не успел сгруппироваться, и мяч пролетел под его рукой. Ирландский вратарь искупил вину, совершив несколько важных спасений. Если бы не он, встреча вполне могла бы закончиться крупной победой «богини».

К ответной игре Юрген Клопп пообещал подготовить подопечных намного лучше. Однако в матче последнего тура АПЛ мерсисайдцы сенсационно уступили «Кристал Пэлас» (0:1). Они спустились на третью строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два очка.

У «красных» стали возникать большие проблемы с реализацией. От них ожидалась совсем иная реакция на возвращение в состав после травмы Мохамеда Салаха. В 26 встречах в чемпионате Англии египтянин забил 17 мячей и отдал девять результативных передач.

Показатели Салаха впечатляют, но в самый важный момент сезона у Клоппа перестали работать те механизмы, которые приносили плоды. Качественный командный футбол куда-то исчез. Команда стала чаще выходить на неудобные для ударов точки, завершение резко ухудшилось.

Если чемпионской гонкой АПЛ у Клоппа не получается мотивировать подопечных, то отыграться с 0:3 тем более вряд ли удастся. Впрочем, история помнит не одну встречу, в которой мерсисайдцы совершали фантастические камбэки. Списывать их со счётов определённо не стоит.

Поставить на то, что «Ливерпуль» обыграет «Аталанту» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Может, «красные» и не сумеют выйти в полуфинал, но наверняка приложат все силы для реабилитации за разгромное поражение в первой встрече.

В пользу мерсисайдцев может сыграть недоверие Джана Пьеро Гасперини к некоторым подопечным. На последнем отрезке сезона главный тренер «богини» принялся за старое. Он опять пристрастился выпускать Алексея Миранчука в концовке. Это сказалось на эмоциональном состоянии футболиста.

Результативность и тонус бывшего полузащитника «Локомотива» ухудшились. Он принял участие в четырёх из пяти последних матчей в Серии А, в которых забил только один мяч и отдал голевую передачу. В первой игре с «Ливерпулем» Миранчук появился на поле только на 89-й минуте.

А ведь ранее хавбек показывал себя очень здорово. Он помог бергамаскам выйти в полуфинал Кубка Италии и четвертьфинал Лиги Европы. В обеих встречах 1/8 финала со «Спортингом» россиянин отметился результативными передачами. Если бы тренер больше доверял Миранчуку, к грядущему матчу «богиня» подходила бы с большим запасом сил.

Во встрече последнего тура первенства Гасперини выпустил практически тот же состав, который играл с «Ливерпулем». Энергию ведущих футболистов, в частности оформившего дубль Скамакки, можно было и поберечь.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года

С высокой долей вероятности «Аталанта» выйдет в следующую стадию турнира. 3:0 на «Энфилде» — это очень хорошая заявка на выход в полуфинал. С другой стороны, раненый «Ливерпуль» вдвойне опасен. Нападение у него очень мощное, да и качество футбола на более высоком уровне. В последнее время у «красных» много что не получается, но мотивация в виде угрозы вылета может сподвигнуть их на лучшую игру.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.