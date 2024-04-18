«Вест Хэм» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги Европы 18 апреля

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.17.

«Вест Хэм» и «Байер» сойдутся в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. «Фармацевты» стали чемпионами Германии на прошлых выходных, впервые в своей истории. Понятно, что команда это событие отпраздновала. Но Хаби Алонсо обещал, что праздновать игроки и тренерский штаб будут недолго. Ведь сезон не завершён. Есть ещё задачи попытаться выиграть Лигу Европы и выиграть Кубок Германии. Ранее в Кубке «Байер» дошёл до финала.

Также Леверкузен по-прежнему ни в одном официальном матче этого сезона не проигрывал. Так что есть у команды ещё и такая задача — пройти весь сезон без неудач. Об этом сам Алонсо говорил. В чемпионате команда постарается это сделать, стать первым клубом в истории Бундеслиги, которая пройдёт сезон вообще без поражений.

Думаю, понятно, что на чемпионский матч с «Вердером» Алонсо выбирал состав с учётом ответного матча с «Вест Хэмом». В первой игре, напомню, «Байер» выиграл 2:0. Это серьёзное преимущество. «Львы» играли с огромным перевесом, нанесли 33 удара. А у «молотобойцев» был только один удар. В общем, статистика, которая говорит сама за себя. «Байер» дожал «Вест Хэм».

Позже в воскресном матче с «Вердером» с первых минут Алонсо не выпустил основных игроков. В полурезервном составе «Байер» играл, по сути. Целая группа игроков снова вышла только на замену, в том числе и Вирц, который вышел во втором тайме и оформил хет-трик. Думаю, вполне вероятно, что и на игру с «Вест Хэмом» состав будет ближе даже к основному. Потому что 2:0 — это хорошее преимущество, но это ещё ничего не значит.

«Вест Хэм» — сильная команда. Она будет играть дома при серьёзной поддержке своих болельщиков. У «молотобойцев» очень сильный состав, несмотря на потери. Так, не будет играть Пакета. Судя по всему, не будет Эмерсона. Но, несмотря на это, подопечные Хаби Алонсо максимально серьёзно к «Вест Хэму» относятся.

«Вест Хэм» в последние годы далеко доходит в еврокубках. Ранее подопечные Мойеса доходили до полуфинала Лиги Европы. Также «молотобойцы» — ещё и действующие обладатели Кубка Лиги конференций. Так что как играть в плей-офф, команда Давида Мойеса знает.

Но что касается уже ответного матча, то я думаю, что «Байер», несмотря на празднование чемпионства, успеет подготовиться. Плюс отличное настроение и положительный эмоциональный фон будут у команды. Мне кажется, что «Байер» не должен проиграть. У него всё получается, команда играет свободно, уверенно, легко, с преимуществом во всех матчах, с кем бы «львы» ни встречались.

Так что я думаю, что «Байер» не потерпит неудачу тут. Плюс голов будет много. То есть выбираю комбинированную ставку – «Байер» не проиграет и тотал голов в матче будет больше 2.5», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».