«Вест Хэм» – «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Англии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» – «Байер».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.77.

«Немецкий клуб стал чемпионом. Я думаю, что выплеск эмоций, конечно, последовал, поэтому хоть и достаточно нормальная была пауза, чтобы восстановиться, и игра эта состоится в четверг, но всё равно опустошённость наверняка немножко будет присутствовать. Хотя у «Байера» есть потрясающая мотивация: им остался один матч до рекорда «Ювентуса». В этом сезоне «Байер» не проигрывал. У «Ювентуса» была 43-матчевая беспроигрышная серия. И я думаю, что «Байер» хочет и эту историю забрать себе, тем более что это рекорд, который вообще непонятно кто и когда у них отберёт, если он случится, конечно.

Но я думаю, что «Вест Хэм», который проиграл «Байеру» первый матч, а потом ещё в горестных чувствах уступил «Фулхэму», всё-таки постарается побиться. В двух матчах подряд они забить не могут. Так быть не должно. Да и «Байер» четыре игры подряд не пропускает — когда такое было?

Поэтому я думаю, что «обе забьют и тотал больше 2.5» в этом матче смотрится очень хорошо. Коэффициент на это – 1.77. Вполне приличный, учитывая, что вряд ли «Байер» будет прям так вот серьёзно настроен. Может быть, пропустят один гол и тогда придут в себя. «Байер» тоже будет искать счастья в атаке, поэтому это хорошая ставка», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».