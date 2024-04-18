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«Вест Хэм» — «Байер»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

«Вест Хэм» — «Байер»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Байер» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.35.

«Мне кажется, на «Байере» всё-таки отразятся празднования чемпионства. Конечно, все давно понимали, что это скоро случится. Но такая яркая победа над «Вердером», болельщики несколько раз прорывались на поле. Настоящее футбольное безумство творилось в выходные. И после такого можно и не прийти в себя. По крайней мере, сразу «Вест Хэм» может захватить инициативу. Домашний матч, надо играть агрессивно, забивать. Состав у лондонского клуба солидный, может, и не слабее, чем у «Байера».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что я здесь поставлю на то, что «Вест Хэм» не проиграет при тотале больше 1.5». Честно говоря, кажется, что будет результативная ничья, но так рисковать не стану. Вдруг Леверкузен выйдет совсем уж неготовым к борьбе. Такое событие случилось. «Байер» же никогда не был чемпионом. Уверен, что дальше они пройдут, но в этом матче может произойти сюрприз», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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