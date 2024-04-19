«Кальяри» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Ювентус».

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.08.

Бо́льшую часть сезона «Кальяри» располагался в самом низу турнирной таблицы чемпионата Италии. У опытного Клаудио Раньери никак не получалось поставить «островитянам» качественный футбол, который на регулярной основе приносил бы хорошие результаты.

Помогла выйти красно-синим из кризиса угроза вылета в Серию В. Обретение мотивации способствовало улучшению атмосферы в раздевалке и интенсивности движения команды по полю. А вместе с хорошими результатами появилась положительная динамика во взаимопонимании и индивидуальном прогрессе футболистов. «Ювентус» подопечным Клаудио Раньери не страшен. Недавно они сыграли вничью с «Наполи» (1:1), а ещё победили «Аталанту» (2:1). Красно-синие почувствовали вкус крови и начали отнимать очки у всех без разбору. Они поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

У «старой синьоры» наблюдается совсем другая динамика. После поражения во встрече 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1) она как будто потеряла очень важную часть себя. Результаты резко ухудшились. Чёрно-белые выиграли только два из девяти последних матчей в первенстве.

Четыре раза подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью. Уступили они «Удинезе» (0:1), «Наполи» (1:2) и «Лацио» (0:1). Туринцы спустились на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущей следом «Болоньи» сократился до четырёх очков.

Поставить на то, что «островитяне» как минимум не уступят «Ювентусу», можно с коэффициентом 2.08. Дома красно-синие проиграли лишь 5 из 16 матчей в чемпионате Италии. На последнем отрезке сезона поддержка поклонников составляет им мощное подспорье.