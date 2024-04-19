«Айнтрахт» — «Аугсбург»: прогноз «Чемпионата» на игру Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Аугсбург».

Ставка: ничья за 3.85.

Между командами подвисло напряжение, ведь они являются прямыми конкурентами в борьбе за место в топ-6 таблицы. У «орлов» шансов действительно больше, потому что они опережают «фуггеров» на три очка. Проигрывать нельзя, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Подопечные Дино Топпмёллера проводили отличный сезон, но в последних результатах заметен спад. Их показатели сильно просели, стали хуже.

У «Аугсбурга» есть хорошие шансы обыграть «орлов». По сравнению с франкфуртским клубом у «фуггеров» наблюдается подъём. Хотя начало сезона было невзрачным, но быстрыми темпами подопечные Йесса Торупа набрали приличный ход и наверстали упущенное. Свидетельствуют об этом пять побед в последних семи матчах.

Дома «Айнтрахт» выступает неплохо. Он уверенно цепляется за результаты и не проигрывает восемь последних матчей на своём стадионе. Кстати, началась эта серия с разгрома «Баварии» (5:1). Правда, всё чаще франкфуртский клуб завершает матчи вничью. Причина прежняя – показатели «орлов» пошли на спад.

Что касается гостевых матчей «Аугсбурга», то в них «фуггерам» приходится тяжело. Нестабильно клуб выступает на чужих стадионах. В 10 последних встречах на выезде он выиграл только трижды. Также было четыре поражения. Не в пользу победы одной из сторон и статистика очных матчей. Три из пяти минувших личных встреч завершились вничью, а в других двух команды поделились победами.

Обратим внимание на то, как ярко оба клуба могут сыграть в атаке, пытаясь компенсировать ею недостатки в обороне. Индивидуальных ошибок защитников точно не избежать и в этой очной встрече. Ставить на победителя в такой игре неправильно. Силы равны. Мы склоняемся к ничьей с коэффициентом 3.85.