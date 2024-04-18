«Айнтрахт» — «Аугсбург». Риск неуместен

В борьбе за шестую строчку осторожность превыше всего. Победителей не будет.

19 апреля состоится матч 30-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Аугсбург». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.00. Шансы «фуггеров» оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Айнтрахт» — «Аугсбург» 19 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Айнтрахт» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «орлы», сыграет коэффициент 1.15. Гол «фуггеров» доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура «Айнтрахт» — «Аугсбург» (19.04.2024)

19 апреля стартует 30-й тур Бундеслиги. Открывать его будет матч между «Айнтрахтом» и «Аугсбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало – в 21:30 мск. Между командами подвисло напряжение, ведь они являются прямыми конкурентами в борьбе за место в топ-6 таблицы.

У «орлов» шансов действительно больше, потому что они опережают «фуггеров» на три очка. Проигрывать нельзя, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Подопечные Дино Топпмёллера проводили отличный сезон, но в последних результатах заметен спад. Их показатели сильно просели, стали хуже.

В четырёх последних встречах «Айнтрахт» уступил дортмундской «Боруссии» (1:3) и «Штутгарту» (0:3), а также сыграл вничью во встречах с «Унионом» (0:0) и «Вердером» (1:1). Всего два очка набрали «орлы» на этом отрезке. Продолжать дальше в том же духе точно нельзя, иначе можно лишиться шансов сыграть в еврокубках на следующий сезон.

У «Аугсбурга» есть хорошие шансы обыграть «орлов». По сравнению с франкфуртским клубом, у «фуггеров» наблюдается подъём. Хотя начало сезона было невзрачным, но быстрыми темпами подопечные Йесса Торупа набрали приличный ход и наверстали упущенное. Свидетельствуют об этом пять побед в последних семи матчах.

«Фуггеры» выиграли у «Фрайбурга» (2:1), «Дармштадта» (6:0), «Хайденхайма» (1:0), «Вольфсбурга» (3:1) и «Униона» (2:0). Вничью сыграли с «Кёльном» (1:1). Единственное поражение на этом отрезке «Аугсбург» потерпел во встрече с «Хоффенхаймом» (1:3).

Эрмедин Демирович стал лидером большинства атак команды. В этом сезоне в Бундеслиге он забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач. 26-летний футболист может стать проблемой для защиты «Айнтрахта», которая в последних встречах не славится надёжностью. Однако это не означает, что «фуггеры» смогут одержать победу.

Дома «Айнтрахт» выступает неплохо. Он уверенно цепляется за результаты и не проигрывает восемь последних матчей на своём стадионе. Кстати, началась эта серия с разгрома «Баварии» (5:1). Правда, всё чаще франкфуртский клуб завершает матчи вничью. Причина прежняя – показатели «орлов» пошли на спад.

Что касается гостевых матчей «Аугсбурга», то в них «фуггерам» приходится тяжело. Нестабильно клуб выступает на чужих стадионах. В 10 последних встречах на выезде он выиграл только трижды. Также было четыре поражения. Не в пользу победы одной из сторон и статистика очных матчей. Три из пяти минувших личных встреч завершились вничью, а в других двух команды поделились победами.

Обратим внимание на то, как ярко оба клуба могут сыграть в атаке, пытаясь компенсировать ею недостатки в обороне. Индивидуальных ошибок защитников точно не избежать и в этой очной встрече. Ставить на победителя в такой игре неправильно. Силы равны. Мы склоняемся к ничьей с коэффициентом 3.85.

Прогноз и ставки на матч «Айнтрахт» — «Аугсбург» 19 апреля 2024 года

Команды находятся на расстоянии трёх очков в турнирной таблице, они мотивированы попаданием в еврокубки и в целом выглядят равными. Отсутствие хороших результатов в последних встречах у «орлов» нивелирует игра на домашнем стадионе. Это психологическое преимущество. Ну а «фуггеры» показывают отличный футбол и пребывают в хорошей форме, но нестабильны в гостевых встречах. Отсюда наша ставка на ничью.

Ставка: ничья за 3.85.