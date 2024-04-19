Эксперты назвали фаворита Лиги Европы перед полуфиналами

Вчера определились последние полуфиналисты Лиги Европы. Букмекеры обновили котировки на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит теперь — леверкузенский «Байер». Поставить на команду Хаби Алонсо можно с коэффициентом 1.80. «Аспириновые» по-прежнему проводят сезон без поражений, уже обеспечили себе титул в Германии, а в 1/4 финала прошли «Вест Хэм» (1:0, 1:1).

Сделать ставку на «Аталанту» можно за 4.10. Бергамаски в 1/4 финала выбили из борьбы «Ливерпуль». Команда Джанпьеро Гасперини выиграла 3:0 на выезде, а дома удержала преимущество, уступив 0:1.

Шансы «Ромы» эксперты оценили коэффициентом 5.50. Римляне в четвертьфинале дважды обыграли «Милан» (1:0, 2:1).

Наконец, на «Марсель» можно сделать ставку за 10.00. Французский клуб совершил небольшую сенсацию, выбив из борьбы «Бенфику» в серии пенальти.

В полуфиналах «Марсель» сыграет с «Аталантой», а «Байер» — с «Ромой». Первые матчи 1/2 финала запланированы на 2 мая, ответные — на 9 мая.