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Букмекеры оценили шансы «Краснодара» обыграть «Крылья Советов» в Самаре

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» обыграть «Крылья Советов» в Самаре
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29 апреля в Самаре состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Фаворитами считаются подопечные Мурада Мусаева: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.23. Это примерно 44% вероятности. Успех самарцев оценён в 3.42 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.61 (27%).

Букмекеры склоняются к тому, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 1.69.

В первом круге «Краснодар» на своём поле добился победы со счётом 2:1.

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