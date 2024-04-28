«Крылья Советов» — «Краснодар». Мусаев заставит «Зенит» бояться

29 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.20. Успех самарцев оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» (29.04.2024)

29 апреля состоятся четыре встречи 26-го тура чемпионата России. В самой ранней из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Крылья Советов» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

В последних пяти встречах в чемпионате России «Крылья Советов» уступили только «Балтике» (1:2), на выезде. Также они сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). Победили подопечные Игоря Осинькина «Урал» (2:1), «Рубин» (2:0) и «Факел» (1:0). Они поднялись на пятую строчку в турнирной таблице первенства.

Результаты хорошие, даже слишком. Команда из Самары демонстрировала непривычный низкокачественный футбол. Тому же «Факелу», располагающемуся неподалёку от зоны вылета, самарцы уступили по всем критериям, кроме счёта. Они реже владели мячом и инициативой, нанесли меньше ударов, в частности в створ.

«Урал» обыграли «Крылья Советов» благодаря численному преимуществу. Не получи на 60-й минуте красную карточку Итало, встреча могла бы завершиться совсем иначе. Местами екатеринбуржцы смотрелись предпочтительнее подопечных Осинькина. Что же перестало функционировать у тренера?

Одна из причин ухудшения рисунка футбола — снижение влияния Никиты Салтыкова, попавшего в список номинантов на премию Golden Boy, на игру самарцев. В последних девяти встречах в чемпионате России он не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

Зимой Салтыков стал игроком «Локомотива», но остался доигрывать сезон в составе «Крыльев Советов». Не сказать, что он не выкладывается как раньше, но в каких-то моментах его игра стала менее агрессивной и взрывной. Пропала нацеленность на ворота соперника, снизилось рвение.

Игра самарцев на результат — вот что может создать трудности для «Краснодара». Впрочем, клуб уже привык к Мураду Мусаеву. Возвращение тренера повлияло на чёрно-зелёных ровно так, как должно было. Они воспряли духом и включились в чемпионскую гонку.

Единственное, о чём могут жалеть болельщики, так это о том, что встреча с «Зенитом» (1:2) состоялась слишком рано. Если бы она была позднее, под самый занавес сезона, краснодарцы могли бы выйти из неё победителями. Под руководством Мусаева они стали стремительно прогрессировать.

В последних двух турах в чемпионате России «быки» победили «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). В обеих встречах они продемонстрировали очень классный доминирующий и атакующий футбол. Краснодарцы просто смяли соперников. Суммарно в двух играх они нанесли 31 удар, 13 из них пришлись в створ.

Отставание от лидирующих петербуржцев сократилось до одного очка. Уменьшение расстояния должно воодушевить краснодарцев ещё сильнее. Поставить на то, что они обыграют «Крылья Советов», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Две последние очные встречи закончились именно так.

Качество футбола самарцев упало не только из-за Никиты Салтыкова, но и из-за большого количества кадровых потерь. Предстоящую встречу пропустят важные футболисты самарцев, в частности под вопросом участие Бенхамина Гарре. Лучший дриблёр и лидер команды вернётся в состав не ранее, чем к встрече 27-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года

«Крылья Советов» ослаблены травмами. До сих пор им удавалось зацепиться за результат, но где-то помогало везение. Мусаев нашёл для «Краснодара» наиболее эффективную игру. Чёрно-зелёные доминируют, много забивают и на всех парах идут к победе в РПЛ. Достаточно дождаться ещё одной ошибки «Зенита», не оступиться самим — и золото в кармане.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.20.