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Эксперты оценили шансы «Факела» победить в первом матче после смены тренера

Эксперты оценили шансы «Факела» победить в первом матче после смены тренера
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29 апреля в Сочи состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Факел». Начало игры — в 17:30 мск.

Это будет первая игра для «Факела» после смены главного тренера: Сергей Ташуев покинул занимаемую должность, его преемником стал Игорь Черевченко.

Аналитики отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.03. Это около 49% вероятности. Успех воронежцев оценён в 4.32 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.40 (28%).

Букмекеры не ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

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