«Вегас» — «Даллас», четвёртый матч. Барбашёв станет ближе к четвертьфиналу

30 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас». Начало игры — в 4:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Старз» можно с коэффициентом 2.35. Шансы «Голден Найтс» оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вегас» — «Даллас» 30 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вегас» – «Даллас» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.15.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Вегас» — «Даллас» (30.04.2024)

30 апреля на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Вегасом» и «Далласом». Начало игры – не ранее 4:30 мск. «Голден Найтс» ведут в серии со счётом 2-1. Но для «Старз» ещё не всё потеряно.

«Даллас» предпримет попытку установить равенство в серии. Сделать это будет непросто, ведь матч пройдёт на выезде. Обе домашние встречи подопечные Питера Дебура проиграли – 3:4 и 1:3. Благо удалось размочить счёт, одержав победу в минувшей игре, но только благодаря заброшенной в овертайме шайбе – 3:2 ОТ.

В основном результат принесло первое звено «Старз». Шайбу забросил Миро Хейсканен, а Уайатт Джонстон оформил дубль. Не остался в стороне и Дадонов. Он отметился голевым пасом. Для россиянина это результативное действие стало первым после травмы. Не сомневаемся, что он принесёт ещё немало пользы команде.

Вот только победа в минувшем матче была неуверенной. «Звёзды» вели со счётом 2:0, но растеряли всё преимущество. Пришлось наращивать темп в овертайме. Удивительно, что после того, как «Даллас» завладел преимуществом, защитники стали реже блокировать броски, позволяя нападающим соперника свободно получать доступ к воротам. Хорошо, что удалось выстоять и дожать «Вегас», иначе счёт в серии был бы 3-0 в пользу «Голден Найтс».

Не лучшим образом провёл третью игру в серии Джейми Бенн, получив отрицательный коэффициент полезности. Ещё бы, ведь нападающий нанёс всего один бросок и не показал ничего удивительного. Выделялся больше остальных Хейсканен. Финн нанёс четыре броска по воротам и оказал большое влияние на результат встречи.

Ещё больше пользы принёс Джонстон, оформивший дубль. Он ещё чаще своих одноклубников бросал по воротам, выиграл шесть вбрасываний. Для Джейка Эттингера это был напряжённый день. Вратарь отразил 32 из 34 бросков. Если он проведёт в таком же темпе и следующий матч, то «Далласу» будет не о чем беспокоиться.

Конечно, психологическое преимущество остаётся на стороне «Вегаса», который по-прежнему ведёт в серии. Причём четвёртая встреча пройдёт на домашнем льду. Почему бы не порадовать болельщиков? «Голден Найтс» проявили характер и едва не совершили камбэк. Благодаря голам во втором периоде Макнэбба и Айкела удалось сравнять счёт в матче.

Причём Джек забросил шайбу в меньшинстве – это поразительно. В плей-офф он показывает отличную результативность. В трёх матчах 27-летний американец набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас». Но в одиночку даже такой продуктивный игрок не сможет вытянуть серию. К счастью, «Вегасу» это и не нужно. У него играет почти вся команда.

Огромную пользу приносит Барбашёв, пусть он и не отметился результативным действием в последнем матче, зато отдал по результативной передаче в двух предыдущих. При этом он получает высокую оценку за свою игру в каждой из встреч в серии.

Объективно у «Голден Найтс» больше шансов одержать победу. На их стороне не только домашние трибуны, но и волевой характер, а также стабильность. Минувший матч «Вегас» проиграл и был хуже по статистике, но у него получилось выгрызть ничью в основное время. Мы рассчитываем на такой же напряжённый матч, в котором, возможно в овертайме, «золотые рыцари» выиграют. Коэффициент на их итоговую победу – 1.97.

Прогноз и ставки на матч «Вегас» — «Даллас» 30 апреля 2024 года

«Голден Найтс» чувствуют себя уверенно и будут играть при своих трибунах. «Даллас» наверняка испытывает давление за результат. Это и привело к двум необязательным пропущенным шайбам. Причём одну из них «Вегас» забросил в меньшинстве. «Старз» должны взять себя в руки. У них будет шанс уже на своей арене, а в этом матче преимущество на стороне «золотых рыцарей». Наша ставка будет на победу хозяев с учётом овертайма.

Ставка: победа «Вегаса» с учётом ОТ за 1.97.