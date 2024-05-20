«Пари НН» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, какие прогнозы

20 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.30. Успех нижегородцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Над «Пари НН» нависла угроза вылета в Первую лигу. Он не выиграл ни одного из восьми последних матчей. Ничья только одна — со «Спартаком» (0:0). И то зацепилась за неё команда не без удачи. Соперник сыграл неосновным составом и упустил много моментов.

Нижегородцы спустились в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата России. Закончить сезон они могут на очень плохой ноте. Отличает «Пари НН» от других претендующих на вылет команд то, что он угодил в жуткую чёрную полосу.

Недавно нижегородцы пережили смену главного тренера. Под руководством Саши Илича в матче последнего тура РПЛ они с крупным счётом проиграли замыкающему турнирную таблицу первенства «Сочи» (1:6). «Пари НН» уступил сопернику по всем показателям.

ЦСКА преследует иные задачи. Совсем недавно он пережил болезненный удар. Армейцы вылетели из Кубка России, досадно уступив «Зениту». Встреча запомнилась жуткой травмой Владислава Торопа. Остаётся только пожелать ему скорейшего восстановления.

Москвичи очень ослаблены кадровыми потерями и дисквалификациями. Однако, несмотря на отсутствие некоторых важных футболистов, в матче последнего тура чемпионата России подопечные Владимира Федотова победили «Зенит» со счётом 1:0.