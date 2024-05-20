Финляндия — Дания: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Финляндия — Дания.

Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.77.

Финны ещё не гарантировали себе место в плей-офф. Они занимают пятое место, имея столько же очков, сколько у Австрии, — семь. Однако у «львов» есть игра в запасе, в которой обязательно нужно побеждать. Один из главных фаворитов ЧМ-2024 проводит групповой этап очень слабо.

Подопечные Юкки Ялонена выиграли только у Великобритании (8:0) и Норвегии (4:1). В матче с австрийцами они уступили — 2:3, а затем проиграли канадцам — 3:5. Нужно обязательно побеждать датчан и швейцарцев, иначе выход в плей-офф будет под угрозой.

Но у сборной Дании тоже большая мотивация выйти из группы. Отставание от Австрии и Финляндии составляет всего одно очко. Однако игра со «львами» станет последней на групповом этапе для них. «Датским львам» повезло сыграть с австрийцами ещё в первой встрече ЧМ-2024, пока они не набрали такой потрясающий ход. Поэтому Дания разгромила соперника со счётом 5:1. Вторую победу она одержала в игре с Великобританией (5:4).

На прошлом чемпионате мира финны крупно выиграли у датчан со счётом 7:1. Им нужно повторить этот результат, если желание попасть в плей-офф есть. Задача не просто пробить себе путь в следующий этап, но и выйти на пик, чтобы выступить достойно. Поэтому наш прогноз будет на победу сборной Финляндии с форой (-2.5) за 1.77.