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«Ванкувер» — «Эдмонтон»: прогноз на седьмой матч серии Кубка Стэнли

«Ванкувер» — «Эдмонтон»: прогноз на седьмой матч серии Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на седьмой матч серии плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.78.

Серия «Ванкувера» и «Эдмонтона» затянулась до семи матчей. В составе «Ванкувера» одним из тех, кто задаёт ритм и делает результат, является Никита Задоров. У него заканчивается контракт. Условия новой сделки растут по экспоненте вместе с результативностью россиянина. В 12 матчах Кубка Стэнли он забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

В прошлой игре выдал шикарное выступление звёздный лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он оформил три результативные передачи. В 11 матчах в текущем розыгрыше плей-офф 27-летний канадский нападающий забросил две шайбы и отдал 19 голевых пасов.

Макдэвид, Леон Драйзайтль и Зак Хайман бьют рекорды. Последний возглавляет список лучших снайперов Кубка Стэнли, а немец уступает только легендарному Уэйну Гретцки по среднему количеству очков в матчах плей-офф НХЛ. Он набирает в среднем 1,67 очка за встречу.

Основная задача Ноблоха — сделать так, чтобы результативности лидеров «нефтяников» хватило для выхода в следующую стадию турнира. В шестом матче серии его подопечные установили рекорд плей-офф НХЛ ХХI века. В 11 встречах пять хоккеистов «Эдмонтона» набирали в среднем одно или больше очков за матч. Показатель невероятен, но этого может оказаться недостаточно.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.78. В результативности «нефтяников» точно можно не сомневаться. Как бы ни старались соперники, закрыть всех лидеров «Эдмонтона» просто невозможно. А если не успеешь хотя бы к одному, то и другие подхватят ритм. В 8 из 11 последних очных встреч сыграл «верх» по голам.

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