«Биатлонисты в России успешнее лыжников». Губерниев снова дал отпор критикам

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев нисколько не удивлён тем, что наша сборная неожиданно для многих выиграла четыре медали на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Но при этом комментатор уколол мужскую команду за слабую эстафету, где на каждом этапе россияне проигрывали соперникам.



В своей яркой рубрике «Вы уху ели?» Губерниев подводит итоги этапа в Австрии и рассказывает, кто ещё в России может сравниться с ним по работоспособности.

«Надо избавиться от чертей в голове». Губерниев знает, что будет с биатлоном Дмитрий видит, как в сборной России растёт новая звезда. А ещё предлагает Бабикову пахать, а Гараничеву – задуматься.

«Те, кто говорил, что в России нет биатлона, заткнулись»

Я бы не хотел говорить, что выступление сборной России – это какой-то ответ ВАДА. Посмотрите на наших в других видах спорта. Саночники Репилов и Иванова блестяще выступают на Кубке мира, Никитина и Третьяков выиграли этапы Кубка мира. Конькобежцы выиграли Кубок мира в командной гонке. Прекрасное начало зимнего сезона у всего российского спорта. Это чистое и свободное поколение спортсменов. Поколение честное. Это говорит о нашей силе.

Хотя понятно, что спортсмены всё равно переживают последние события. Они же находятся в социуме. Надо не отвечать ВАДА, а просто делать свою работу. Посмотрите, все, кто говорил, что в России нет биатлона, заткнулись. Многие приводили в пример лыжников, но сейчас биатлонисты выступают успешнее лыжников. Даже несмотря на то что там есть две победы, а в биатлоне пока побед нет, в целом биатлонная команда выглядит даже убедительнее. А сравнивать по числу талантов не приходится. Тут лыжи опережают, так что это тренерская работа в биатлоне.

«Глазырина перспективнее Старых»

Всегда верил в этот тренерский штаб и этот состав. При этом мне кажется, что уход Падина, который сейчас работает в Беларуси, был ошибочным. Но мы видим, что у женского состава есть настоящая химия между тренерами и спортсменками. 30-секундное отставание ходом, которое есть у некоторых спортсменок, вселяет в меня оптимизм. И стрелять они учатся. И Миронова уже на подиуме. Я оправдываю то, что в команду активно привлекают молодёжь.



Если кого и звать из Кубка IBU в январе, то это Поршневу. С одной стороны, мы понимаем, что не надо заглядывать в паспорт. С другой стороны, надо строить новую команду. Сейчас непонятно, каким будет будущее Глазыриной и Старых с учётом последних событий. Пожелаем им более уверенно выступления на Кубке IBU, чтобы они до конца претендовали на возвращение в основу. Кстати, я нахожу Глазырину в этом смысле более перспективной, потому что Ирину Старых обычно хватало только на половину декабря. Но если я ошибаюсь, то буду только счастлив.

«Не понял, почему Логинов не навязал борьбу чеху»

Мужскую эстафету мы проиграли и проиграли по делу. Каждый на этапе был слабее соперников. Безотносительно первых трёх этапов, мне непонятно, почему Логинов не навязал борьбу чеху на последнем этапе и конкретно на последнем круге. Либо понял, что всё пропало изначально, либо ещё что-то. То же самое было в эстафете в Эстерсунде с итальянцем Виндишем, когда Логинов выиграл у него минуту в спринте, а потом проиграл этап в эстафете.



Отсутствие мотивации в борьбе не за медали? Послушайте, пятое место – дополнительные очки в Кубке наций, надо всегда бороться до конца. Что касается очередного круга у Малышко, то это очень досадно. Я симпатизирую Дмитрию, но он должен быть более собранным. По Латыпову могу сказать, что всем было тяжело, не только Эдуарду. Так что не надо винить только его. В целом же ещё раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на неудачную эстафету, команда находится на правильном пути. Ждём также хорошего самочувствия от Гараничева. Видимо, у него какие-то проблемы со здоровьем и психологическое состояние не лучшее.

«Она любит выпить, этим надо воспользоваться»

При этом я убеждён, что Логинову уже надо задумываться об общем зачёте. Йоханнес Бё подтвердил, что пропустит целый январь. Так что тут как в том фильме: «Она любит выпить, этим надо воспользоваться» (цитата из к/ф «Здравствуйте, я ваша тётя»). При этом уверен, что этим захочет воспользоваться не только Логинов, но и Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Мартен Фуркад, тот же Тарьей Бё. Схватка за «Глобус» будет очень жаркой. Мартен Фуркад пропустил эстафету. И вообще он начинает меня смущать, потому что близко к сердцу воспринимает свои неудачи. Он уже не будет гордо щеголять в жёлтой майке. Теперь он только пятый в общем зачёте.

«Фийон Майе наехал на Фуркада»

По поводу столкновения Фуркада и Фийона Майе могу сказать следующее: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Мы понимаем, что подобного рода стычки не приводят ни к чему хорошему. Вспомним, как Сергей Устюгов повздорил с Йоханнесом Клебо на лыжном чемпионате мира, и потом у Сергея всё пошло не так. Если уж товарищи по команде так схлестнулись и Кентен высказал свою обиду и даже немного наехал на Фуркада… Здесь важно другое. Мартен чувствует в Кентене конкурента, который здорово готов. Фийон Майе феноменально готов, он в полном порядке.

«Никто не работает в России так, как Губерниев. Кроме одного человека»

А вообще, у нас сейчас идеальная структура общения с командой. То, как работает биатлонная бригада нашего телеканала, – это идеал. Эта работа абсолютно уникальна на российском телевидении. Взять, к примеру, воскресный день, который начался у меня с прямого включения в программе «Все на Матч», потом у меня была 15-минутная студия, потом была гонка, потом была опять 15-минутная студия, потом было 5-минутное включение на «Матче», потом снова студия, а потом, после комментирования эстафеты, у меня будет ещё 45-минутная программа.



В таком графике не может работать ни один другой комментатор в нашей стране. Может быть, за исключением Лёхи Попова, но он всё время рассказывает о шинах и устаёт.