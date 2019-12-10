«Надо избавиться от чертей в голове». Губерниев знает, что будет с биатлоном

Новый биатлонный сезон стартовал, а вместе с ним стартовала и наша традиционная рубрика – яркое и бескомпромиссное мнение Дмитрия Губерниева – «Вы уху ели?»



Голос российского биатлона доволен началом сезона. Он восхищается Куклиной и Латыповым, советует Гараничеву серьёзно подумать, а Бабикову и Цветкову – пахать.

«Российский биатлон жив»

Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах. Я очень рад за Елисеева, который поднялся на подиум. Очень рад за Куклину и за Миронову, которая блестяще отработала «стойку» в эстафете. Мне кажется, что тот тренерский состав, который сейчас работает в сборной, является оптимальным. Я не скажу, что биатлон у нас в полном порядке, но поступательное движение вверх налицо.



Российский биатлон жив на все сто процентов. Вообще вопросов нет. Я сейчас не буду касаться правил отбора, это пусть решает федерация. В любом случае наши четвёртые и пятые места – это сигнал к тому, что призовые позиции обязательно будут. У девчонок в том числе. Я оптимистично настроен в этом сезоне, я полностью доверяю нашим тренерам и рассчитываю, что их поддержат спортсмены.

«Куклина – симпатичная умница»

По поводу Куклиной. Я нисколько не удивлён её прогрессу. Мы постоянно на связи с ней и её мужем Михаилом, который был очень хорошим лыжником и сейчас здорово ей помогает. Люди созревают для больших результатов. Можно созреть в 16 лет, может в 20 лет, можно в 25, а можно в 40. Куклина находится в своём расцвете – симпатичная, контактная, умница просто. Что может быть лучше такой Куклиной в сборной России?



Посмотрим, что там у нас будет на Кубке IBU и Кубке России. Уверен, что скоро Евгения Павлова наберёт форму через старты и отберётся на Кубок мира. Пока я думаю, что нынешний состав оптимален. Тот же Поршнев заслужив выступать в декабре абсолютно точно.

«Латыпов способен опережать Логинова уже в этом сезоне»

Хочу сказать про Латыпова. Функционально он способен опередить даже Логинова! И даже в этом сезоне, я в это искренне верю. Как правильно сказал наш тренер Максим Максимов, Эдуарду для этого надо избавиться от чертей в голове. Потенциально Латыпов – очень сильный спортсмен. Я за него очень переживаю. Радуюсь, как его родная Камышла ходит ходуном, когда он выступает.

Мне очень нравится то, как происходит коммуникация с тренерами и биатлонистами в этом сезоне. У нас есть интервью, команда полностью открыта и доступна. Так и надо работать! Все упёрлись в то, кто общается с журналистами, а кто – нет. Но надо понимать, что общение с прессой нужно в первую очередь самим спортсменам и болельщикам. Это не нужно журналистам. В этом плане женская команда безупречна. Мужская команда почти безупречна. У нас были интервью и с Бабиковым. Я не знаю, что изменилось, и почему он стал давать нам интервью. Это профессиональный подход.

«Бегая от журналистов, Гараничев ограничивает своё будущее»

От журналистов бегает пока только Гараничев, но это его проблемы. Спортсмен, который ограничивает своё появление на экране телевизора, ограничивает своё будущее. Посмотрите, как экранное время потом блестяще использовал Шипулин. Поэтому я предлагаю Гараничеву и тем, кто его окружает, серьёзно подумать об этом, потому что карьера близится к завершению, и он должен быть, а не казаться. Особенно, когда его результаты оставляют желать лучшего.



Но опять же в целом проблем ни с кем нет. Мы переживаем за каждого российского спортсмена. Для иностранных спортсменов биатлон – это праздник. Для российских – каторга. Спортсмены же и занимаются всем этим, чтобы дарить себе и болельщикам праздник. Нашему биатлону не хватает того, чтобы люди получали от него удовольствие.

«Бабикову и Цветкову надо тренироваться и пахать»

По Сливко сложный вопрос, потому что она болела во время отбора в команду. Но скорее соглашусь, что ей сейчас лучше отбираться через «Ижевскую винтовку». Бабикова я бы всё-таки попробовал на этапе Кубка IBU. Для Кубка мира он готов не до конца, а вот на IBU – вполне. Но мы же тут тоже понимаем, что отбор отбором, но ещё есть вопрос микроклимата в команде. Это тоже очень важно.



Бабиков показал хорошую стрелковую подготовку, но ход у него отвратительный. У меня есть ощущение, что когда Падин выжимал из них с Цветковым все соки, они бежали быстрее Фуркада. Где сейчас Цветков? Вот-вот, в Вологде-где. Поэтому надо тренироваться и пахать.

«Идеальный этап для «Матч ТВ»

Первый этап Кубка мира получается идеальным для «Матч ТВ». Всегда есть возможность пообщаться с тренерами, никаких истерик! Все замечательные, все контактные. Хочу сказать за это спасибо Анатолию Хованцеву, так как всё идёт от главного тренера и Владимиру Драчёву. Сейчас Дима Васильев приедет на этап в Хохфильцене и задаст всем перчика. И это прекрасно. Пользуясь случаем, поздравляю его с днём рождения.



Рейтинги показывают, что мы на правильном пути. Наша биатлонная программа является самой профессиональной на «Матч ТВ». Это все понимают. Достаточно просто посмотреть на то, как работают футбольные студии и как работаем мы. Мы – сильнее!