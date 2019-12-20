Эх, скорость подвела! Миронова отстреляла без промахов и осталась без медали

Блистательная стрельба самой нестабильной в этом плане российской биатлонистки не помогла ей забежать в тройку сильнейших в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси. Светлане Мироновой не хватило двух секунд до бронзовой медали, к которой она бежала в тяжелейших условиях по воде и снегу.

Светлана, ты ли это?!

До Анси у Светланы Мироновой было всего две гонки в карьере на ноль. После Анси добавилась третья. Стрельба никогда не была сильной стороной самой быстрой российской биатлонистки и очень часто её подводила.



Но не в кошмарную французскую погоду, когда сверху лил дождь, а трасса, несмотря на все усилия организаторов, представляла собой водно-лыжную кашицу.

Она стреляла очень быстро, с равными интервалами, и самое главное – была точна и на первом, и на втором рубеже! По скорострельности Светлана попала в число 15 лучших, а по скорости оказалась 12-й.

Почти королева дождя. Миронову неожиданно лишили бронзовой медали Во Франции женский спринт прошёл в суровых условиях. Тириль Экхофф лишила Светлану Миронову медали в дождевой гонке

Миронова, стартовавшая 17-й, постоянно была в числе лидеров. Она вела заочную борьбу с чешкой Маркетой Давидовой, которая ушла на дистанцию пятой, и очную борьбу с француженкой Жюстин Бреза, которая бежала сразу за Светланой.



Миронова была третьей после первой стрельбы, третьей – после второй и осталась третьей после финиша своих конкуренток. Светлане не хватило двух секунд, чтобы опередить молодую чешку. А чуть позднее выяснилось, что этих двух секунд не хватило до медали!

Экхофф по воде недосягаема

Дело в том, что практически позже всех главных претенденток на победу в гонку ушла норвежка Тириль Экхофф. Но после первой стрельбы, на которой она допустила промах, казалось, что ей ничего особо не светит. Достаточно поздний стартовый номер, разбитая трасса, кошмарная погода.



Но норвежке всё было нипочём! Она просто неслась по трассе, как ракета. Вторую стрельбу Экхофф провела быстро и точно и переместилась на второе место, отставая только от Бреза. Но всё было в её руках и ногах. Экхофф не просто отыграла отставание, но и на финише привезла француженке более шести секунд.



Она сыграла в Йоханнеса Бё и с промахом добилась красивой победы.

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В мишени попали не все, в пасьют – тоже

Что касается итогов гонки для остальных российских биатлонисток, то за десятку сильнейших побороться, кроме Мироновой, не смог никто.



Да никто и не стрелял больше так точно, как Светлана! Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина допустили по одному промаху. В итоговом протоколе они стали 18-й и 28-й. Это средние и отчасти приемлемые результаты.

Кристина Резцова с двумя промахами и Тамара Воронина с одним в гонку преследования не попали. Скорость в принципе не позволяла им бороться. Воронина вообще показала 86-й результат по скорости – с таким ходом никакая стрельба не поможет.