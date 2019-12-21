Позорный биатлон. Женскую спринтерскую гонку во Франции надо было отменять

Бессмысленный биатлон

Спасти этап Кубка мира по биатлону в Анси не удалось. Ужасные условия, которые были для спортсменов вчера, сменились ещё большей катастрофой сегодня. Перед спринтерской гонкой у женщин зарядил настоящий ливень, который не просто смыл последний снег в городке Ле Гран Борнан, но и сделал непригодными условия для болельщиков и спортсменов. Уже на пристрелке было видно, что никто из биатлонисток сегодня не рад бежать.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал «Чемпионату» перед гонкой, что трассу придавило дождём и бежать в таких кондициях будет невероятно сложно. При этом он признался, что всё равно провёл бы соревнование, если бы мог решать такие вопросы. Отменять гонку организаторы не стали из-за большого количества французских болельщиков, которые раскупили все места задолго до начала сезона. Но даже самые отчаянные фанаты биатлона во время гонки не выдерживали и покидали трибуны. Стоять два часа под проливным дождём были готовы не все.

Биатлон или водные лыжи? Спринт во Франции прошёл в экстремальных условиях Россиянам и Йоханнесу Бё очень не повезло с жеребьёвкой. Логинов – лучший из наших, а немец Долль разменял слёзы на золото.

Наших трясло от погоды

Наши биатлонистки не стали останавливаться у пишущих журналистов, и в этой ситуации к ним не может быть вообще никаких претензий. Светлана Миронова коротко сказала, что промокла насквозь, Лариса Куклина отметила, что её всю трясёт после гонки, Екатерина Юрлова-Перхт попросила обойтись без комментариев в такую погоду, а Кристина Резцова просто покачала головой.



В таких условиях проводить биатлон нельзя. Это не праздник спорта, а наказание для всех – болельщиков, спортсменов, тренеров. Тем более, что все знали прогноз погоды заранее, и разговоры о возможной отмене этапа шли ещё на прошлой неделе. Был вариант с переносом гонок в Хохфильцен. И многие в кулуарах честно признавались, что были бы не прочь остаться в Австрии на две недели. Нет лишних переездов, хорошая биатлонная погода.

Биатлонисты уже раздеваются от «жары». Неужели этап Кубка мира во Франции не отменят? Спортсмены выходят на тренировки в шортах. А вместо трассы – каша из снега и соли.

«Дерьмовый биатлон»

Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев назвал погоду в Анси «самой что ни на есть худшей». Победительница спринта Тириль Экхофф ещё меньше выбирала выражения и описала условия во Франции как «дерьмовые». Ещё один тренер сборной России Максим Максимов с трудом мог поднять рюкзак с вещами, настолько он был залит водой.



Дальше – хуже. Осталось два соревновательных дня, каждый из которых вместит в себя по две гонки. Ожидаются не просто осадки, а ледяной дождь. Страшно представить, во что превратится трасса ко второй гонке за день.

Норицын остался недоволен работой лыж. На разгоне наши девушки действительно проигрывали очень много лидера. О спаде формы речи на данный момент не идёт. Хотя в любом случае результаты биатлонисток по такой погоде уходят на второй план. Тут сохранить бы здоровье и не выкосить себя из строя в самый разгар сезона.