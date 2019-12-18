Биатлонисты уже раздеваются от «жары». Неужели этап Кубка мира во Франции не отменят?

Слухи об отмене этапа Кубка мира по биатлону в Анси ходили ещё на прошлой неделе. В местечке Ле Гран Борнан, где расположена трасса, совсем не было снега. А температура воздуха держалась в районе 10 градусов тепла. Организаторам повезло, и снег всё-таки выпал. На встрече команд в Хохфильцене было решено провести этап во Франции. Тем более что все билеты на соревнования были давно проданы. У людей и команд горели брони гостиниц, авиабилетов. Возможная отмена вызвала бы море негатива. А тут ещё и домашний этап для Мартена Фуркада и других французских биатлонистов и биатлонистов, которые в полном порядке на старте этого сезона. Болельщики в большом количестве приходили даже на неофициальные тренировки спортсменов.

Однако у погоды своё чувство юмора. Когда все приехали в Ле Гран Борнан, они увидели жалкое подобие снега, плюс 8 градусов днём и плюс 2-3 ночью – настоящая «жара». Если утром во вторник трасса ещё была похожа на трассу, то уже днём всё превратилось в кашу. А сегодня ситуация усугубилась донельзя. Передвигаться по лыжне было практически невозможно. А некоторые биатлонисты и вовсе вышли на тренировку в шортах, как немец Бенедикт Долль. Летний спорт, не иначе.

На верхних склонах гор снега не было и в помине. Он оставался лишь на определённых участках. И то быстро таял. На дороги в центре города стекали ручьи. Палящее солнце тоже не добавляло оптимизма.

Однако рейс-директор IBU Борат Нунар, за которым остаётся последнее слово по статусу гонок, заявил в интервью «Чемпионату», что речи о переносе или тем более отмене стартов не идёт.



«У нас есть варианты, как сделать снег более жёстким на трассе. Мы тестируем эти вещи, и мы будем готовы. Главную озабоченность сейчас вызывает пятница, потому что мы не уверены, пойдёт дождь или снег. Прогноз постоянно меняется. В субботу и воскресенье все будут в одинаковых условиях, потому что это контактные гонки. Мы обеспокоены из-за двух спринтов, потому что не хотим, чтобы биатлонисты были в разных условиях. Нам будем очень сложно. На улице просто слишком тепло.

Фото: «Чемпионат»

Перенести соревнования на более ранее время не имеет смысла, потому что ночью тоже стоит плюсовая температура. То есть ничего не изменится, но если перенести гонки на 10 утра, у нас ещё и будет меньше времени на подготовку трассы. Расписание гонок точно не изменится, но завтрашняя тренировка у женщин может пройти на очень коротком круге вокруг стадиона, чтобы не убивать трассу перед мужским спринтом».

Фото: «Чемпионат»

После общения с Нунаром я подошёл к главному тренеру сборной России по биатлону Анатолию Хованцеву, который раскрыл секрет чудодейственного средства, которым собрались посыпать трассу.



«Секретов у организаторов особых нет. Они будут использовать селитру. Также будут думать о сокращении тренировочного круга для женщин. Я им предложил, чтобы они использовали разминочный круг для женской тренировки, чтобы как можно меньше задействовать трассу. Все думают только о том, как сохранить трассу. Если бы ночью подмерзало, селитра дольше бы держала трассу в нормальном состоянии. А так она всё равно не схватывает. Ночью температура плюс шесть, что тут говорить».

Фото: «Чемпионат»

Для болельщиков тоже пытались создать более или менее приемлемые условия для того, чтобы добраться до трибун. Поверх еле живого снега зачем-то положили простыни, но если наступать на них, нога проваливается в воду. Ощущения не самые приятные. А где-то поверх простыней ещё насыпали щебня, и это уже было более эффективно.

Фото: «Чемпионат»

Как бы ни старались организаторы, но создать нормальные условия для проведения этапа уже не получится. Спринтерские гонки, таким образом, превратятся в лотерею. Если верить старшему тренеру мужской сборной России Сергею Белозёрову, разница в лыжном ходе между первыми и последними группами будет превышать как минимум минуту.



А тем временем в Тюмени минус 7 и отличный снег!