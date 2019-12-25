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Почему Дмитрия Малышко несправедливо выгнали из сборной России по биатлону

Почему Малышко некрасиво убрали из сборной России
Александр Говоров
Больше не «блатной»? Почему Малышко некрасиво убрали из сборной России
Олимпийскому чемпиону фактически закрыли дорогу в основную команду. Отобраться на чемпионат мира будет почти невозможно.
Биатлон / Кубок мира 0

Самый титулованный биатлонист в нынешнем составе сборной России остался вне состава. Олимпийского чемпиона Сочи забросили туда, откуда обычно не выбираются: Дмитрий Малышко отправлен с Кубка мира на Кубок России и теперь может потерять остаток сезона. Даже успешное выступление на «Ижевской винтовке» позволит Малышко отобраться в лучшем случае на Кубок IBU. То есть опытный спортсмен пропустит январские этапы Кубка мира, сразу после которых будет чемпионат мира в Антхольце.

Возьмут ли Дмитрия с Кубка IBU сразу на мировое первенство, большой вопрос. Причём Малышко высказал довольно чёткую позицию по участию в очередном отборе в интервью «Чемпионату» – «если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку». Жёстко, но, если задуматься, вполне справедливо. Очередной отбор в разгар сезона может окончательно убить форму.

«Пока я еду домой». Малышко не видит смысла в очередном отборе в сборную России
Дмитрий уверен, что для успешного продолжения сезона не стоит ехать на «Ижевскую винтовку».

Кто изменил решение по Малышко?

Малышко сначала планировали оставить в составе на январские этапы Кубка мира. Об этом говорил старший тренер сборной Сергей Белозёров, который дал понять, что под угрозой место Эдуарда Латыпова – его должен был заменить Карим Халили с Кубка IBU. Причём Белозёров объяснял, что хочет видеть в составе именно шесть человек, а не семь. Принцип формирования состава с запасным ему не нравится. По мнению Сергея Ивановича, биатлонисты должны постоянно соревноваться, а не ждать шанса.

Но потом состоялось заседание правления Союза биатлонистов России, на котором решение по составу изменили – из команды «попросили» Малышко. Неужели правление прогнулось под общественное мнение, согласно которому Дима – «блатной»? Или это уже первые результаты деятельности Валерия Польховского в сборной России? Можно сказать совершенно точно, что это не решение главного тренера команды Анатолия Хованцева.

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Зачем вообще нужна «Ижевская винтовка»?

Малышко, как бы его ни критиковали, в общем зачёте Кубка мира располагается выше Латыпова. Даже если правление убирает его в пользу более молодого и в теории более перспективного спортсмена, то почему лишает возможности реабилитироваться? Изначальный план с сохранением состава и добавлением Карима Халили, честно отобравшего на Кубок мира, выглядел гораздо резоннее.

В критериях СБР есть пункт, согласно которому тренерским решением можно взять больше одного спортсмена. Это делается при условии, что по основному критерию отобралось менее четырёх биатлонистов. У нас отобрались только двое – Логинов и Елисеев. Тренерский штаб прекрасно понимал, что на Кубке IBU на данный момент нет людей, готовых сразу усилить основу и выполнивших критерии. Кроме Халили, которого как раз и взяли на Кубок мира.

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Можно было взять семь человек на январь и проводить ротацию состава в зависимости от того, кто как готов на данный момент. Через «Ижевскую винтовку» сейчас нельзя отобраться на Кубок мира, если ты не выступал на российских соревнованиях. И это большая проблема для ребят из основного состава. Об этом говорил и Никита Поршнев, объяснивший, что не видит смысла ехать в Ижевск на отбор. Не потому что он зазнался и считает себя недостойным участия на внутрироссийских стартах. Просто это действительно откатывает спортсмена на два шага назад и ломает весь сезон.

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