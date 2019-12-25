Больше не «блатной»? Почему Малышко некрасиво убрали из сборной России

Самый титулованный биатлонист в нынешнем составе сборной России остался вне состава. Олимпийского чемпиона Сочи забросили туда, откуда обычно не выбираются: Дмитрий Малышко отправлен с Кубка мира на Кубок России и теперь может потерять остаток сезона. Даже успешное выступление на «Ижевской винтовке» позволит Малышко отобраться в лучшем случае на Кубок IBU. То есть опытный спортсмен пропустит январские этапы Кубка мира, сразу после которых будет чемпионат мира в Антхольце.
Возьмут ли Дмитрия с Кубка IBU сразу на мировое первенство, большой вопрос. Причём Малышко высказал довольно чёткую позицию по участию в очередном отборе в интервью «Чемпионату» – «если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку». Жёстко, но, если задуматься, вполне справедливо. Очередной отбор в разгар сезона может окончательно убить форму.
Кто изменил решение по Малышко?
Малышко сначала планировали оставить в составе на январские этапы Кубка мира. Об этом говорил старший тренер сборной Сергей Белозёров, который дал понять, что под угрозой место Эдуарда Латыпова – его должен был заменить Карим Халили с Кубка IBU. Причём Белозёров объяснял, что хочет видеть в составе именно шесть человек, а не семь. Принцип формирования состава с запасным ему не нравится. По мнению Сергея Ивановича, биатлонисты должны постоянно соревноваться, а не ждать шанса.
Но потом состоялось заседание правления Союза биатлонистов России, на котором решение по составу изменили – из команды «попросили» Малышко. Неужели правление прогнулось под общественное мнение, согласно которому Дима – «блатной»? Или это уже первые результаты деятельности Валерия Польховского в сборной России? Можно сказать совершенно точно, что это не решение главного тренера команды Анатолия Хованцева.
Зачем вообще нужна «Ижевская винтовка»?
Малышко, как бы его ни критиковали, в общем зачёте Кубка мира располагается выше Латыпова. Даже если правление убирает его в пользу более молодого и в теории более перспективного спортсмена, то почему лишает возможности реабилитироваться? Изначальный план с сохранением состава и добавлением Карима Халили, честно отобравшего на Кубок мира, выглядел гораздо резоннее.
В критериях СБР есть пункт, согласно которому тренерским решением можно взять больше одного спортсмена. Это делается при условии, что по основному критерию отобралось менее четырёх биатлонистов. У нас отобрались только двое – Логинов и Елисеев. Тренерский штаб прекрасно понимал, что на Кубке IBU на данный момент нет людей, готовых сразу усилить основу и выполнивших критерии. Кроме Халили, которого как раз и взяли на Кубок мира.
Можно было взять семь человек на январь и проводить ротацию состава в зависимости от того, кто как готов на данный момент. Через «Ижевскую винтовку» сейчас нельзя отобраться на Кубок мира, если ты не выступал на российских соревнованиях. И это большая проблема для ребят из основного состава. Об этом говорил и Никита Поршнев, объяснивший, что не видит смысла ехать в Ижевск на отбор. Не потому что он зазнался и считает себя недостойным участия на внутрироссийских стартах. Просто это действительно откатывает спортсмена на два шага назад и ломает весь сезон.
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