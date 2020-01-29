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Медали, новый антирекорд, увольнения тренеров – чего ждать от чемпионата мира по биатлону?

Российский биатлон станет лучше после провала?
Александр Говоров
Очищение антирекордом. Российский биатлон станет только лучше после провала?
Неужели вы верите, что сборная России на чемпионате мира сможет добыть три обещанные медали?
Биатлон / Кубок мира 0

Два дня назад в словенской Поклюке завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. И четвёртый подряд без медалей для сборной России. Даже с чистой стрельбой наши биатлонисты были не в состоянии претендовать на медали. Простой пример: лидер команды Александр Логинов прошёл первые три рубежа в индивидуальной гонке без промахов и всё равно всерьёз не претендовал на награду. Саша был сильно огорчён двумя промахов на последней «стойке», но проблема в том, что даже без них у Логинова не было практически никаких шансов.

«Давайте не думать об антирекордах». В сборной России по биатлону надеются на чудо?
Главные люди нашего биатлона обещают, что на главном старте сезона всё будет в порядке. Вы им верите?

Если у человека, который в прошлом сезоне стал вторым в общем зачёте Кубка мира, такие сложности, то что говорить об остальной команде? Тем не менее, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв не унывает и обещает болельщикам три медали на предстоящем чемпионате мира в Антхольце. Такой же прогноз даёт и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Неужели они и правда верят в это? Или же знают что-то, чего не знаем мы?

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Помимо всего прочего наши спортсмены установили антирекорд, не попав на пьедестал в 26 гонках кряду. Екатерина Юрлова-Перхт даже немного обиделась на вопрос журналиста, спросившего про то, как теперь выбираться с этого дна. И призвала всех не ругать спортсменов, а, наоборот, поддержать их в сложной ситуации. Справедливо. Только вот хочется иметь какие-то основания для веры, когда до чемпионата мира остаётся ровно две недели. А как вы относитесь к антирекорду сборной России по биатлону? Поможет ли подобное «очищение» команде?

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Руководство СБР пока выражает доверие действующему тренерскому штабу. При этом все понимают, если на чемпионате мира мы увидим логическое продолжение последних четырёх этапов Кубка мира, то терпению начальства может прийти конец. Другое дело, что отсутствие результатов не всегда напрямую зависит от работы тренеров. Особенно в российском биатлоне, где глобально сейчас не всё в порядке. Так кто же на самом деле виноват в сложившейся ситуации?

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