«Давайте не думать об антирекордах». В сборной России по биатлону надеются на чудо?

Российский биатлон дал всем поклонникам надежду на прорыв в начале этого сезона, когда за два первых этапа Кубка мира наши спортсмены боролись за призы практически в каждой гонке и завоевали пять медалей. Проблемы начались с Анси, но тогда казалось, что это разовый провал, связанный с плохой подготовкой лыж в тёплую французскую погоду. Но оказалось, что это было начало затяжного спада, который длится до сих пор.

26 гонок без медалей – это много. Но есть ли надежда увидеть чудесное преображение сборной на чемпионате мира в Антхольце? На этот вопрос ответили главные люди российского биатлона.

Даже не дно. Россия установила новый антирекорд по числу гонок без медалей Похоже, 26 – это не предел для наших биатлонистов.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»



«А зачем драматизировать ситуацию? Она и так драматичная. Но я сейчас хочу оптимизма нагнать, потому что мне нравится то, что говорит Норицын. Я верю, что тренерский штаб из этой ситуации выплывет. Надо спокойно делать свои дела. У тренерского штаба это последняя возможность доказать свою состоятельность, потому что если мы ничего не выиграем на чемпионате мира, я боюсь, что могут быть изменения».



Валерий Польховский, вице-президент СБР по обеспечению сборных команд



«Шанс никогда не умрёт. Шанс всегда есть. В биатлоне всегда случаются чудеса. Надо понимать, в какой ситуации находится каждый спортсмен. Если перед сезоном была проделана недостаточная работа, то даже горный сбор перед чемпионатом мира не факт, что поможет. Но мы, конечно же, приложим все силы, чтобы успешно выступить в Антхольце. Не сомневайтесь».



Сергей Белозёров, старший тренер мужской сборной России



«Я больше оптимист в этом вопросе, чем пессимист, потому что имею представление о той работе, которую надо провести на сборе. Думаю, что мы восстановим кондиции наших лидеров – Елисеева и Логинова как минимум. Это позволит им вернуться к той форме, которая позволяла выигрывать медали на первых этапах. На чемпионате мира уровень конкуренции будет такой, что на подиум можно будет заехать только при стрельбе без штрафа. На мире всё будет решать качество стрельбы, а ход мы нашим лидерам восстановим, не сомневайтесь».



Матвей Елисеев, биатлонист сборной России



«Возможно, нам не хватило индивидуальной подготовки перед сезоном, потому что была очень большая группа спортсменов. Но это можно понять, только изменив эту подготовку. Я думаю, что горный сбор перед чемпионатом мира обязательно поможет мне и команде подготовиться к главному старту. Высота на меня всегда положительно действует, но для этого надо на ней побыть какое-то время. Со мной это всегда работало именно так.



Можно ли найти форму за эти две недели в горах? Можно, но большой вопрос в том, на сколько гонок её хватит. На три-четыре гонки точно хватит, но чемпионат мира чуть подлиннее».

Биатлонная сборная России повторила антирекорд. 25 гонок без призов! А лучший биатлонист нашей команды Логинов финишировал худшим. Дальше чемпионат мира.

Александр Логинов, биатлонист сборной России



«Кажется, знаю, что нужно изменить перед чемпионатом мира. Впереди 16 дней, и я, конечно, хочу провести их плодотворно в плане подготовки. Естественно, немного отдохнуть и в итоге сделать так, чтобы была хорошая форма. Сейчас моё состояние могу оценить на тройку по пятибалльной системе, но в Антхольце всё должно быть по-другому».



Екатерина Юрлова-Перхт, биатлонистка сборной России



«Мы так же, как и болельщики, переживаем, что нет медалей. Я рада, что настоящие болельщики нас поддерживают, мы делаем всё возможное, всё, что от нас зависит. Я хочу заметить, что мы здесь не одни, здесь помимо нас 23 или 24 нации, которые тоже тренируются, готовятся, и пытаются показать максимальный результат. Здесь борьба, здесь биатлон, мы всегда выходим с большим желанием и мотивацией заработать медали. Давайте не будем думать о каких-то антирекордах, просто поддержим спортсменов и всё».

Мнение болельщиков

pasha1101

«Три раза попасть в гонках в десятку – будет уже СУПЕР!!! Пора Большунову винтовку давать!!!»



skrooo

«Зацепят на ЧМ случайную медаль, скажут, что работали над ошибками с Рупольдинга и добились результата».

bangalor

«Три деревянных, и то навряд ли!»



arigatos777

«Да это нормально! Мы же к ЧМ готовимся! Там всех Фуркадов и Бё с Вирерами и Экхофами порвем! Так же тренеры сборной говорят? Никакого же ахтунга нет???»



maximum

«Каждый год одно и то же. В КМ не получается, готовим к ЧМ. Там очередной провал. Потом разведём руки и скажем: «Ну не шмогла я, не шмогла». И так по кругу».

Наше мнение

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»



«26 гонок без медалей – не лучшая реклама предстоящего чемпионата мира от сборной России. Ставить антирекорды в биатлоне в последние годы мы научились. Но сильно драматизировать ситуацию я бы не стал. В прошлом сезоне перед Эстерсундом тоже мало кто верил, что мы уедем с мирового первенства с медалями. И тогда мы боролись за них в каждой гонке. В любимом россиянами Антхольце также возможно преображение. Там будет удобная для нас структура снега, а если всё-таки приедет шлифт-машина, то будет совсем хорошо. Валерий Польховкий сказал, что в биатлоне всегда случаются чудеса, но я думаю, что и без чудес наши биатлонисты способны бороться за медали чемпионата мира».