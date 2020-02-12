Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Чемпионат мира по биатлону 2020 – норвежка сломала винтовку и рыдала

Марте Рёйселанд
Андрей Шитихин
«Это безнадёжно». Норвежская биатлонистка разревелась прямо на стрельбище
Пока Марте Рёйселанд рыдала, тренеры решали проблему. Но винтовка не поддавалась.
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Для сборной Норвегии чемпионат мира по биатлону в Антхольце начался со слёз одного из лидеров женской сборной. Многократная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр Марте Рёйселанд расплакалась из-за проблем с винтовкой. Ей выразили сочувствие подруги по команде и тренеры. А потом винтовку просто разобрали…

У Рёйселанд сломалась винтовка за день до старта чемпионата мира. Норвежка расплакалась

«Она не работает. Даже не знаю, что сказать»

«Это безнадёжно. Она не работает. Я даже не знаю, что сказать. Это расстраивает. Сейчас винтовка просто не работает. Надеюсь, они смогут всё починить до завтра. Хорошо, что это придётся делать не мне», — сказала биатлонистка во время тренировки, когда обнаружилась проблема.

О том, что именно случилось, спортсменка не знала, но сообщила, что стрельба по какой-то причине занимает намного больше времени, чем раньше. Рёйселанд даже расплакалась из-за того, что случилось. Во всяком случае, пока тренеры осматривали винтовку, по её щекам текли слёзы. Может быть, от ветра, но вряд ли.

Для биатлониста винтовка – главный элемент инвентаря. Намного важнее, чем даже лыжи. Поскольку оружие и пристреляно, и подогнано под конкретного человека. Так что настроение Марте можно понять.

Особенно с учётом того, что Рёйселанд включена в состав смешанной эстафеты, которая состоится в Антхольце завтра, 13 февраля.

«Дерьмово, что это случилось»

Тириль Экхофф, которая вместе с Рёйселанд побежит смешанную эстафету, выразила сочувствие подруге по команде.

«Иногда такое случается. У нас технический вид спорта. Дерьмово, что это случилось прямо перед чемпионатом мира. Думаю, ребята смогут всё исправить. У меня были похожие проблемы перед чемпионатом мира 2016 года. Так что и после такого ты можешь выиграть золото», — сказала лидер Кубка мира.

Тренер сборной Норвегии — о винтовке Рёйселанд: сочувствуем Марте

Ребята действительно исправили.

Тренер сборной Норвегии Патрик Обереггер рассказал, что винтовку пришлось разобрать, а потом собрать. И всё заработало, как надо! Так что проблема решена, а слёзы Рёйселанд – просто выплеск эмоций. Это ведь чемпионат мира, здесь все напряжены до предела.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020