«Это безнадёжно». Норвежская биатлонистка разревелась прямо на стрельбище

Для сборной Норвегии чемпионат мира по биатлону в Антхольце начался со слёз одного из лидеров женской сборной. Многократная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр Марте Рёйселанд расплакалась из-за проблем с винтовкой. Ей выразили сочувствие подруги по команде и тренеры. А потом винтовку просто разобрали…
«Она не работает. Даже не знаю, что сказать»
«Это безнадёжно. Она не работает. Я даже не знаю, что сказать. Это расстраивает. Сейчас винтовка просто не работает. Надеюсь, они смогут всё починить до завтра. Хорошо, что это придётся делать не мне», — сказала биатлонистка во время тренировки, когда обнаружилась проблема.
О том, что именно случилось, спортсменка не знала, но сообщила, что стрельба по какой-то причине занимает намного больше времени, чем раньше. Рёйселанд даже расплакалась из-за того, что случилось. Во всяком случае, пока тренеры осматривали винтовку, по её щекам текли слёзы. Может быть, от ветра, но вряд ли.
Для биатлониста винтовка – главный элемент инвентаря. Намного важнее, чем даже лыжи. Поскольку оружие и пристреляно, и подогнано под конкретного человека. Так что настроение Марте можно понять.
Особенно с учётом того, что Рёйселанд включена в состав смешанной эстафеты, которая состоится в Антхольце завтра, 13 февраля.
«Дерьмово, что это случилось»
Тириль Экхофф, которая вместе с Рёйселанд побежит смешанную эстафету, выразила сочувствие подруге по команде.
«Иногда такое случается. У нас технический вид спорта. Дерьмово, что это случилось прямо перед чемпионатом мира. Думаю, ребята смогут всё исправить. У меня были похожие проблемы перед чемпионатом мира 2016 года. Так что и после такого ты можешь выиграть золото», — сказала лидер Кубка мира.
Ребята действительно исправили.
Тренер сборной Норвегии Патрик Обереггер рассказал, что винтовку пришлось разобрать, а потом собрать. И всё заработало, как надо! Так что проблема решена, а слёзы Рёйселанд – просто выплеск эмоций. Это ведь чемпионат мира, здесь все напряжены до предела.
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