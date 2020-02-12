Тренер сборной Норвегии — о винтовке Рёйселанд: сочувствуем Марте
Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер оценил ситуацию с винтовкой Марте Рёйселанд. По словам двукратного призёра Олимпийских игр, её «винтовка не работает» и для выполнения стрельбы нужно вдвое больше времени, чем обычно.
«Мы разобрали винтовку, а потом собрали заново. Она теперь работает как надо, но мы отнесём её к специалисту, чтобы убедиться, что завтра всё будет в порядке. Мы сочувствуем Марте. Неприятно начинать соревнования с такого. Но мы отлично потренировались в последний подготовительный период. Остались лишь детали», — приводит слова Обереггера NRK.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце (Италия) стартует завтра, 13 февраля. В первый день соревнований состоится смешанная эстафета.
У Рёйселанд сломалась винтовка за день до старта чемпионата мира. Норвежка расплакалась
Экхофф — о проблеме Рёйселанд: дерьмово, что это случилось прямо перед ЧМ
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