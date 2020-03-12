Зрителей в Финляндии выгнали за полчаса до старта гонки. Биатлон больше никому не нужен?

До последних минут не было понятно, состоится ли вообще мужской спринт в Контиолахти. Буквально за полчаса до старта пришло подтверждение, что гонку всё же проведут, но всех зрителей, которые уже активно заполнили трибуны, начали выводить со стадиона. Их буквально выгнали с трассы. Власти Финляндии запретили все массовые мероприятия, где собирается больше 500 человек. Команды, сервис-группы, тренеры – это примерно столько и есть.

Болельщики биатлону оказались не нужны? Причину таких движений вы и так прекрасно знаете. Не следовать рекомендациям правительства Финляндии в Международном союза биатлонистов в теории могли, но на практике такие рекомендации приравниваются к указам. Тем более, что сейчас все живут одним днём и решения меняются буквально каждый час. В любом случае хотелось просто отключиться от всех внешних факторов и посмотреть биатлон. Возможно, в последний раз в этом сезоне. Тем более, что интрига в гонке всё же была.

Логинов и Латыпов давали надежду

Первым в сборной России стартовал чемпион мира Александр Логинов, которого мы впервые увидели на трассе после провального спринта в Чехии. Тогда россиянин не попал даже в число 60 лучших. Логинов неплохо начал «ногами», но допустил промах на первом же рубеже. Чем оставил себе минимум шансов на призовое место.



Чуть позже в гонку ушёл Эдуард Латыпов, который показал великолепные скорости на этапе в Нове-Место. В эстафете он вообще бежал быстрее старшего Бё. И в Финляндии Латыпов стартовал очень резво, быстрее Логинова и многих других сильных биатлонистов. К сожалению, Эдуард тоже не справился со стрельбой и с одним промахом проигрывал более 30 секунд лидеру. Да и стрелял 25-летний биатлонист очень медленно.

Елисеев — без промахов. Но где скорость, Матвей?

На втором рубеже Логинов исправился, но ходом проигрывал очень много даже не самым выдающимся спортсменам – Доллю и Кристиансену. Бороться за медаль при таких исходных данных было невозможно. Латыпов тоже начал сдавать на втором круге. И ещё добавил один штрафной круг на «стойке». Оставалось бороться за попадание в очки. С этой задачей Эдуард, вроде бы, должен был справиться.



Тем временем Матвей Елисеев отлично начал гонку. Такое мы видели десятки раз в исполнении россиянина. Быстрое начало, чистая первая стрельба, очевидная надежда на медаль. На втором рубеже Матвей тоже сделал всё идеально, но старая проблема никуда не делась. Второй номер сборной России опять не может держать высокую скорость на протяжении всей дистанции. Вот и на этот раз Елисеев с нулём едва опережал Логинова, у которого был один промах. При том, что сам Логинов бежал, мягко говоря, не быстро. К чести Матвея он всё же не до конца провалил последний круг и даже оставался в десятке лучших на момент своего финиша.

Безнадёга

Итого уже три россиянина завершили борьбу за медали. Оставались Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Карим Халили. Поршнев сразу уничтожил свои шансы, промахнувшись дважды на «лёжке». Вообще непонятно, что происходит с Никитой на последних этапах и почему тренеры продолжают доверять ему место в основе. Гараничев в целом достойно отстрелял на двух рубежах, допустив один промах. Но скорость в этом сезоне у Евгения даже не проглядывалась. Совсем.



Последним из россиян отправился покорять финскую трассу Карим Халили. То ли трасса сильно разбилась 90-м номерам, то ли Карим был не в форме, но его отставание пугало. Вот так грустно завершилась спринтерская гонка для сборной России. Никого в десятке, а лучший ход показал Латыпов. Но этот ход – минута отставания. Пожалуй, этому сезону действительно пора заканчиваться.

Фуркад проиграл Глобус?

А выиграл спринт Йоханнес Бё, который с учётом вычета двух гонок захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Но Фуркад близко, он стал вторым и сохранил шанс на Глобус. С одним «но» — если гонки в Контиолахти продолжатся, и пасьют всё же дадут провести. С учётом отмены этапа в Осло это будет последняя возможность для Мартена что-то сделать.



Получается, что мировой биатлон сейчас нужен одному человеку – Фуркаду, у которого остаётся мотивация продолжать бегать. Но уже завтра француза могут лишить и этого. Очень похоже на то, что в этом сезоне Кубок мира мы больше не увидим.