«Как вспоминаю – плачу…» История чемпиона Меланьина, сделавшего биатлон популярным

Александр Тихонов, Анфиса Резцова, Владимир Драчёв, Дмитрий Губерниев – все эти люди сделали биатлон популярным в России. Кто-то непосредственно на трассе, а кто-то из комментаторской кабины. Но есть один человек, без которого биатлон в России в нынешнем виде мог вообще не существовать.



Владимир Меланьин в 1964 году стал первым советским олимпийским чемпионом в этом виде спорта и поставил биатлон на карту болельщиков в СССР. Причём на ту Олимпиаду он вообще не должен был ехать.

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Рано стал отцом

Меланьин рано повзрослел, задолго до больших успехов в спорте. Ему не было и 20 лет, когда к нему в часть пришла телеграмма о рождении сына. Сначала он немного боялся того, что ему не хватит опыта в таком молодом возрасте, но быстро освоился и занялся воспитанием ребёнка. А спустя шесть лет у Владимира родилась ещё и дочка Наталья, которую он постоянно брал на тренировочные сборы, и которая знала абсолютно всех членов команды сборной СССР.



А команды эти были разные. Меланьин начинал с лыжных гонок. Во время прохождения армейской службы он получил разряд мастера спорта. Ему пророчили славу большого лыжника, однако на него положили глаз биатлонные тренеры и уговорили молодого спортсмена перейти в быстро развивающийся вид спорта.



Биатлонных тренеров привлекала в Меланьине поразительная уверенность и спокойствие. Они знали, что с таким характером на огневом рубеже этот парень будет очень хорош. И он не подвёл.

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Его не должно было быть на Олимпиаде

Меланьин перешёл из лыжных гонок в биатлон в 1958 году, а уже через год стал чемпионом мира. А потом ещё дважды повторил успех в 1962 и 1963 годах. Казалось бы, Олимпиада-64 должна была стать его самым большим триумфом в карьере. Уж как минимум без медали Владимир не должен был уехать из Австрии. Однако за всем этим как-то забылось, что на Игры надо ещё отобраться.



Меланьин полностью провалил чемпионат СССР, заняв лишь 15-е место. Ужас, катастрофа! Он не проходил на Олимпиаду ни по каким критериям, но тренеры всё же отстояли его кандидатуру. Владимир понимал, что после такого реверанса в его сторону он не имел права плохо выступить в Инсбруке. Его бы просто не поняли.

Фото: РИА Новости

Главным соперником советского спортсмена был финский парень Вейко Хакулинен, который не только метко стрелял, но был одним из быстрейших на лыжне. К слову, мы часто говорим о глобальном потеплении последнее время и о том, что на лыжных и биатлонных трассах всё меньше натурального снега. Но эта проблема была и в далёком 1964 году. В тот сезон в Австрии почти не было снега и его приходилось привозить с соседних регионов.



Сложные погодные условия сыграли на руку Меланьину, который хоть и упал на одном из виражей, но собрался, отстрелял без промахов и выиграл главную гонку своей карьеры. Вообще, это была его фирменная черта – провалить контрольный старт, а потом разорвать соперников в самый важный момент.

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«А вот и папа!»

Такие победы сделали Меланьина знаменитым в Советском Союзе. Государственные награды ему вручал лично глава СССР Никита Хрущёв. А встреча чемпиона в аэропорту Шереметьево после успеха в Инсбруке получилась особенно тёплой.



«Конечно же, я очень хорошо помню, как папа победил на Олимпийских играх в Австрии. Мне тогда было пять лет. Когда мама узнала о победе (даже не знаю — как, телефонов не было), сразу же заказала переговоры с Австрией на кировском почтамте. Взяла меня с собой. Ждали долго. Я в это время обежала не раз всю почту. Потом что-то успели сказать в трубку — и связь разъединили. Мама решила тогда: «Едем в Москву, встретим в аэропорту», — приводит слова дочери Меланьина Натальи издание «Вятский край».

Фото: РИА Новости

В Шереметьево была огромная толпа встречающих – болельщики, журналисты. Маленькой Наталье было непросто пробиться через поток людей к отцу, но её всё же пропустили.



«Я ждать устала, подлезла под турникеты, меня никто не остановил. Закричали: «Идут, идут!» Все спортсмены меня узнавали, приветствовали. А вот и папа! Я закричала. Он подхватил меня на руки, подбросил, ещё раз! Как вспоминаю — плачу», – вспоминала дочь легендарного спортсмена.

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Никакой Москвы

После завершения карьеры Меланьин развивал лыжный спорт и биатлон в Кировской области, преподавал в политехническом вузе. Его часто приглашали в Москву жить и работать, но он с семьёй стоял на своём и не хотел покидать малую родину. И старался уделять родным всё свободное время.



Внучка Евгения в интервью «Вятскому краю» вспоминала, что дедушка всегда приносил ей с работы что-то вкусненькое. И как только Меланьин появлялся около дома, весь двор кричал: «Женька, дедуля твой идёт».



В 1993 году у великого чемпиона обнаружили онкологическую болезнь. У него была плохая речь, начались нарушения в памяти. Олимпийский комитет страны помог найти место в больнице и провести операцию, но было уже слишком поздно…



Владимир Меланьин ушёл из жизни 10 августа 1994 года.