Олимпийская сказка биатлониста Редькина. Аутсайдер, чудом попавший на Игры, добыл золото

Вышел на старт от безысходности и выиграл! Но ни советского, ни российского гимна в честь победы не услышал.

В истории отечественного биатлона одной из самых неожиданных стала победа на Олимпийских играх в Альбервиле в индивидуальной гонке Евгения Редькина. Он даже выходить на старт не должен был, но один его товарищ по команде едва не умер ещё до старта Олимпиады, а второй не слишком хорошо чувствовал себя после эстафеты.



Редькин попал в «индивидуалку» от безысходности, а в итоге смог всех поразить!

Ижевская путёвка

В 1992 году на Олимпиаду приехала уже не команда Советского Союза, а сборная СНГ – без своего гимна, под олимпийским флагом. Состав биатлонной дружины был известен задолго до начала Игр. Кандидатуры Александра Попова, Сергея Чепикова, Сергея Тарасова, Валерия Медведцева и Валерия Кириенко не вызывали сомнений. А шестой участник должен был определиться на «Ижевской винтовке». Нужно было выиграть индивидуальную гонку на 20 км.

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Выиграл её 22-летний Евгений Редькин из Ханты-Мансийска Чемпион мира среди юниоров 1990 года в индивидуальной гонке. Биатлонист, который кроме юниорского первенства нигде и ничем не выделялся. Что это было – случайность, чудо, судьба? Но условие отбора было выполнено, тренерский штаб во главе с Владимиром Барнашовым включил молодого спортсмена в команду.



Редькин поехал во Францию шестым номером практически без шансов стартовать в личных гонках, и тем более в эстафете. На этапе Кубка мира в Антерсельве, который предшествовал Олимпиаде, он стал худшим из сборной СНГ в индивидуальной гонке. Да всё было понятно – обычный запасной, попавший в команду в последний момент, аутсайдер.

Сложившийся пазл

Чтобы Редькин вышел на старт в Альбервиле, должно было случиться что-то необычное, произойти целая серия случайностей, стечение обстоятельств. А уж чтобы выиграл – и вовсе чудо.



Началось всё ещё 6 февраля 1992 года, до первой гонки Олимпиады.



Врач команды Алексей Кузнецов сделал переливание испортившейся крови Сергею Тарасову. В результате один из лидеров сборной едва не умер. Тарасов пережил клиническую смерть, о чём даже уже успели сообщить новостные агентства. Правда, без слова «клиническая». Спортсмена спасли, но о его участии в гонках на тот момент, конечно, не было и речи.

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В спринте сборная СНГ осталась без медалей, хотя была очень близко – Чепиков и Кириенко заняли четвёртое и пятое места. В эстафете даже без Тарасова наши биатлонисты практически на равных бились с немцами, но падение Чепикова на спуске перед заключительной стрельбой не оставило шансов на золото.



«Индивидуалка» стояла в олимпийском расписании последней. Но после эстафеты не слишком хорошо почувствовали себя Александр Попов и Валерий Медведцев. Тренерскому штабу предстояло решить – кого из них менять на дебютанта. А, может, оставить всё, как есть.



Но буквально в последнюю минуту в окончательную заявку вместо Медведцева был включен Редькин. Пазл сложился, пусть даже от безысходности.

Фото: Getty Images

Историческая победа

Редькин стартовал в первой группе под 20-м номером.

Он не показывал выдающейся скорости, но зато закрывал мишени одну за другой. В «индивидуалке», где промах карается минутой штрафа, точная стрельба крайне важна. Редькин стрелял без промахов, в том числе и на последнем рубеже.



На последнем отрезке до финиша его гнали все, кто мог. А Редькин сделал всё, на что был готов в конкретный момент.



Его результат был ориентиром для всех остальных. Позади него бежали гораздо более быстрые биатлонисты, которые имели возможность улучшить результат дебютанта.



Для всех главным было одно – не мазать. А они мазали.



Александр Попов, в итоге допустивший два промаха, стал четвёртым. Гарантированной медали он лишился на последней стрельбе, не закрыв одну мишень. Сергей Чепиков даже с двумя промахами мог попасть в призёры, но допустил три.

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Немец Марк Кирхнер после заключительной стрельбы убежал на трассу, отставая от Редькина на 43 секунды. Кирхнер допустил три промаха, но бежал очень быстро. На финише немец проиграл дебютанту чуть менее семи секунд.



Оставался ещё итальянец Андреас Цингерле, который три рубежа прошёл без промахов и имел преимущество более чем в три минуты над Редькиным. Даже три промаха всё равно оставляли ему возможность биться за золото. Но Цингерле сделал четыре.



Иначе как чудом или сказкой это назвать было нельзя!



Редькин, не попадавший в основную команду ни по каким критериям, в дебютной гонке на Олимпийских играх стал чемпионом! Сказка стала былью. Жаль только, что в честь чемпиона так и не сыграл ни советский гимн, ни российский – только олимпийский.

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Что было дальше?

А дальше – ничего. Звание чемпиона мира в том же 1992-м году Редькин завоевал в командной гонке – про то, что в биатлоне был и такой вид программы, сейчас уже мало кто помнит.



В составе сборной СНГ Редькин после Альбервиля выступил на трёх этапах Кубка мира, и всего лишь однажды попал в топ-10.



После олимпийского сезона Евгений Редькин стал выступать за сборную Беларуси, в составе которой в эстафете стал бронзовым призёром чемпионата Европы-1994. А в 1995-м году завершил карьеру. Олимпийским чемпионом.