Футбол подвинется. Как Бабиков и Цветков отыграли минуту и заставили Фуркада сдаться

4 декабря 2016 года в Эстерсунде российский биатлон одержал одну из красивейших побед в истории. В гонке преследования Кубка мира Антон Бабиков и Максим Цветков, стартовавшие далеко позади лидера, заставили сдаться самого Мартена Фуркада. Француз бился изо всех сил, но под натиском молодых россиян не устоял.

До этого наша биатлонная сборная на протяжении 25 гонок подряд не могла попасть на пьедестал почёта. Разве можно было предположить, что уходивший первым с минутным преимущество и находившийся в идеальной форме Фуркад может проиграть?

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Фуркаду стало скучно?

На первой же стрельбе Мартен промахнулся дважды. Тогда было впечатление, что ему просто стало скучно, и он решил внести интригу в ход гонки. Молодые россияне Антон Бабиков и Максим Цветков, стартовавшие 7-м и 11-м, оценили «подарок» и благодаря чистой стрельбе вышли уже на второе и пятое места. Совсем недалеко был и Матвей Елисеев, замыкавший десятку.



Забрезжила небольшая надежда на борьбу за подиум, но с большими оговорками. Ведь впереди было ещё три огневых рубежа, а Бабикову, Цветкову и Елисееву явно не хватало стабильности. Да и с последним кругом у них не всегда складывалось.

Бабиков и Цветков – в тройке!

Антон бежал просто прекрасно и не отставал от реактивного Мартена. Казалось, что француз просто бережёт силы и желает сконцентрироваться на стрельбе, чтобы потом рвануть так рвануть. Цветков был чуть поодаль и передвигался немного медленнее, по-прежнему располагаясь на пятом месте.



В Эстерсунде традиционно дул сильный и непредсказуемый ветер. Часто именно погода делает этап в Швеции таким интересным. Но на втором рубеже двое россиян и француз были безупречны. Остальные стреляли либо медленно, либо неточно. Итогом первой половины гонки стало то, что чёрная полоса российского биатлона должна была прерваться.

При этом о победе даже после второго рубежа никто всерьёз не думал. Ну невозможно было бороться с тем вариантом Фуркада при условии, что тот не провалил бы стрельбу. Француз и не думал этого делать. Он точно отработал третью стрельбу и опережал россиян уже более, чем на 30 секунд. Бабиков допустил один промах, а Цветков был точен, но проигрывал по дистанции. К слову, включиться в борьбу за медали мог даже Антон Шипулин, но трижды промахнулся на первой «стойке» и откатился далеко назад.

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Крутой круг Бабикова и Цветкова

30 с лишним секунд преимущества Фуркада над Антоном и Максимом перед заключительным огневым рубежом. Российские болельщики и тренеры думали только о том, чтобы удержаться в призах и прервать наконец-то эту ужасную серию из 25 гонок без медалей. Француз уже давно выступал в какой-то своей лиге, и о сражении с ним никто не мечтал.



Но Мартен взял и внезапно дважды промахнулся на последней «стойке». Бабиков и Цветков видели не закрывшиеся мишени на установке француза. Несмотря на молодость, парни показали стальные нервы, выдохнули и не допустили ни единого промаха на двоих. Антон ушёл первым, за ним Максим в четырёх секундах.



Фуркад вышел со штрафных кругов, проигрывая 10,8 секунды. Много? Конечно же, нет. Тот Мартен мог «скушать» и полминуты за один круг у практически любого соперника. Но только не в тот день. Россияне выдали без преувеличения крутой последний круг и не отдали победу французу.



Комментатор Дмитрий Губерниев даже попросил руководство «Матч ТВ» отодвинуть начало трансляции матча чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Тереком», чтобы российские болельщики смогли полноценно посмотреть финиш гонки преследования и интервью чемпионов.

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Ребята, возвращайтесь!

Тогда казалось, что Бабиков и Цветков – будущие звёзды не только российского, но и мирового биатлона. И временами парни действительно напоминали всем о своём таланте. В том сезоне они вместе с Губерниевым пели гимн после победы в эстафете на чемпионате мира. Но затем перестали попадать не только на Кубке мира, но даже на Кубкок IBU.



В особенности это касается Максима, который совсем исчез с радаров. Антон, вроде бы, потихоньку восстанавливает форму и довольно близок к попаданию в состав команды на зимний сезон. Ребятам ещё нет даже 30 лет, так что очень хочется, чтобы они решили все свои проблемы и поскорее вернулись в сборную России и повторили для всех нас тот прекрасный день в Эстерсунде. И не раз.