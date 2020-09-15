Первый и последний. Как два российских биатлониста делили Большой хрустальный глобус

Владимир Драчёв сейчас зачастую ассоциируется со скандалами и неоднозначной работой во главе Союза биатлонистов России. И, к сожалению, многие уже забыли, что он в первую очередь был гениальным спортсменом и сделал то, что в российском биатлоне пока никому повторить не удалось. Логинов, Шипулин, Чудов, Ростовцев, Майгуров – все они были или являются яркими атлетами, добывшими немало побед на международном уровне. Однако никому из них не покорился Большой хрустальный глобус. А Драчёв добыл его, причём сделал это красиво.

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Всё началось с катастрофы

Сезон 1995/96 года стал лучшим для нашего биатлона. Первые два места в общем зачёте Кубка мира заняли российские биатлонисты. Сейчас такое очень трудно представить. Однако тот сезон для Владимира Драчёва и Виктора Майгурова, которые в итоге делили между собой Большой хрустальный глобус, начинался просто ужасно.



Драчёв провалил первую гонку сезона. Это была «индивидуалка» в Эстерсунде, где по традиции дул сильный и непредсказуемый ветер. Владимир промахнулся четыре раза на первой же стрельбе. На пристрелке был один ветер, в гонке – совсем другой. Россиянин не сумел подстроиться под изменившиеся условия и в итоге финишировал лишь 23-м. В спринте бывший глава СБР также остался без медалей. Ничего не предвещало борьбу за победу в Кубке мира.

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«Что творишь?»

На следующем этапе Драчёв взял бронзу в индивидуальной гонке, но потом в спринте случился очень интересный момент. Россиянин сделал то, за что высмеяли Евгения Гараничева на чемпионате мира 2019 года. Помните же, когда Евгений боролся за медаль и на последнем рубеже пробежал лишний штрафной круг, не увидев, что одна из мишеней всё-таки закрылась?



Драчёв сделал ровно тоже самое в спринте в Холменколлене. Вот как он сам вспоминал это в интервью Sports.ru: «В спринте вместо одного круга намотал два: мишень упала, а я не поднял головы, думал, что промахнулся. Хованцев кричал: что творишь? Сделали запрос, чтобы с меня тридцать секунд сняли. Но не сняли, остался далеко, а так бы победил».

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Счастливый Антхольц

Прекрасная Италия была счастливым место для российского биатлона ещё в 90-х. Сезон Драчёва пошёл в гору именно в Антхольце, где он в каждой гонке был в призах и по итогам этапа надел жёлтую майку лидера. Которую больше никому не отдавал.



Причём на психологию Драчёва в Антхольце повлияли даже на личные гонки, а эстафета, где он на последнем этапе уничтожил легендарного Свена Фишера и принёс России золотую медаль. На волне успеха на следующем этапе в Осрбли Владимир просто безжалостно расправился со всеми соперниками, выиграв две гонки из двух с нулём промахов. И это при том, что точность стрельбы никогда не была его коронкой! Драчёв брал своё блестящей скоростью на дистанции. Пожалуй, из наших биатлонистов только Максим Чудов в лучшие годы был так же хорош на лыжне.



«Я действительно выделялся в плане функционалки. Не назову себя классным стрелком, хотя случалось всякое. Результат обеспечивала скорость. Я просто убегал», – рассказывал Драчёв.

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Триумф России на ЧМ

Драчёв понимал, что победа в общем зачёте Кубка мира сделает его великим биатлонистом. Но руководство страны и спорта требовало результата на главном старте сезона – чемпионате мира. С этой точки зрения в нашем биатлоне за 25 лет ничего не изменилось. Отчитываться перед чиновниками за медали – это наша традиция, сложившаяся годами.



И если в последние годы мировые первенства редко становятся счастливыми для России, то в 1996 году в Рупольдинге наши биатлонисты доминировали. Это был полный триумф!



В индивидуальной гонке Драчёв шёл на победу, однако перед заключительным рубежом посмотрел на табло, отвлёкся и промахнулся дважды. Сам Владимир уверяет, что не искал на экране результат лидирующего Сергея Тарасова, а на самом деле вообще ничего не заметил.



Но факт остаётся фактом. Тарасов выиграл, а Драчёв стал вторым. Зато в спринте будущий обладатель Глобуса с промахом на 10 секунд опередил Майгурова. Две личные гонки – два первых места у России, а потом ещё наши привезли минуту немцам в эстафете.



Эх, какие славные были времена!

Роскошный финиш

А после чемпионата мира российских биатлонистов было просто не остановить!

В четырёх оставшихся гонках наши мужчины отдали соперникам всего четыре медали, завоевав аж восемь! Виктор Майгуров, безусловно, мог бы включиться в борьбу за Глобус – за неделю он собрал полный комплект наград в личных гонках. Однако Драчёв был ещё круче – он поднимался на подиум во всех четырёх гонках, две из которых выиграл. Роскошный финиш сезона!



Владимир Драчёв набрал в общем зачёте 276 баллов, Виктор Майгуров – 204, а третье место занял немецкий биатлонист Свен Фишер, накопивший за сезон 184 балла.



«Мне Хованцев говорил: если по вашему ритму погонять нынешнюю сборную хоть месяц, они махом закончат и не смогут тренироваться никогда. Зимой ещё с ним беседовали. Он очень удивлялся, как упала функционалка у всех наших спортсменов», – говорил недавно Драчёв.



Кажется, теперь понятно, почему нынешнему поколению так сложно биться за победы.