«Мошенники из России не будут в безопасности». Как норвежцы радуются наказанию Устюгова

27 октября 2020 года – очередной чёрный день российского спорта. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов потерял свои медали. А вместе с ним и ещё пятеро наших биатлонистов – Антон Шипулин, Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Малышко и Алексей Волков, бежавшие с Устюговым в двух эстафетах на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

Массовый удар. Суд разом отобрал олимпийские медали у шестерых российских биатлонистов Одно решение повлияло на два поколения спортсменов. За три последних Олимпиады у России в мужском биатлоне осталась только одна бронза.

История запутанная, но причина в целом та же, что и обычно – нарушение антидопинговых правил. Реакция общественности ожидаемо получилась яркой и резкой. Особенно злорадствовали по поводу аннулирования результатов россиян норвежские биатлонисты и журналисты. Во-первых, благодаря дисквалификации Устюгова норвежцы переместились с четвёртого на третье место в результатах эстафеты в Сочи-2014. Во-вторых, Россия давно сидит комом в горле норвежцев. И сейчас они наконец-то могут выплеснуть накопившиеся эмоции.

«Мошенники из России никогда не будут в безопасности»

Больше всех радовался дисквалификации Устюгова старший из братьев Бё – Тарьей. На чемпионате мира в Антхольце в 2020 году норвежец стал четвёртым, а победил тогда наш Александр Логинов. Тарьей после финиша был разъярён и заявлял, что Логинов отобрал у него медаль, потому что когда-то был пойман на допинге. А раз пойман один раз, то должен быть под подозрением всегда. По крайней мере, такую логику предлагал старший Бё.

И вот теперь другое его четвёртое место, в составе эстафетной команды в Сочи-2014, превратилось в третье. И понеслось.

«Это ещё одна справедливая победа фэйр-плей и чистых спортсменов. Это показывает, что мошенники из России никогда не будут чувствовать себя в безопасности. Финансируемое государством мошенничество в Сочи – самое серьёзное из всех, что я видел за свою карьеру. Считаю, что то, что Россия больше не лучшая нация, очень символично для всех, кто выступает за чистый спорт.

«Просто смехотворно». В российском биатлоне очередное потрясение и потеря медалей Олимпиад Над российскими спортсменами продолжают издеваться. Теперь Евгения Устюгова и его партнёров лишили медалей, завоёванных 10 лет назад.

Неслучайно то, что такое происходит с Россией снова и снова. Отвратительная статистика. Кажется, что самым важным в наше время становится спурт за четвёртое место. А у меня ещё есть четвёртое место на ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске, где Устюгов выиграл серебро в масс-старте. Я взял пять из шести медалей на том чемпионате. А могло быть шесть из шести. Помню, мы говорили об этом в 2011-м, что я мог бы стать первым, кто выиграл медали во всех гонках на ЧМ», – приводят слова Бё норвежские СМИ.

«Дисквалификация Устюгова – это очень приятно»

Другой участник сочинской эстафеты в составе сборной Норвегии Эмиль Хегле Свендсен был не столь суров и признался, что такие медали не являются особенно эмоциональными, однако он не упустил возможность подколоть Россию за упущенное лидерство в общем зачёте Олимпиады. Напомним, что аннулирование результатов мужской эстафеты привело к тому, что Россия уступила Норвегии первое место в общем зачёте Сочи-2014.

«Дисквалификация за допинг никогда не является хорошей новостью. Неприятно, когда всё время это всё всплывает, как призрак. Мы бежали в эстафете за золотом, но упустили его. Вряд ли я буду рассказывать о той гонке внукам. Медаль за неё для меня ценна меньше всего. Но радует, что мы стали лучшей нацией в медальном зачёте игр. Очень приятно стать лучшими после того, что сделали русские. Это реабилитация», — цитирует Свендсена NRK.

«Это позор России и Путина»

Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер тоже жёстко прошёлся по дисквалификации Устюгова и новом крахе российского спорта. Вот только Сэтер, вероятно, сам не понял, что сказал. Он заявил, что это в первую очередь поражение президента России Владимира Путина, чем только подтвердил версию, что во всей этой истории гораздо больше политики, чем спорта и борьбы с допингом.

Обозреватель Dagbladet: аннулирование результатов Устюгова — крупное поражение Путина

«Россия больше не является победительницей в медальном зачёте зимних Олимпийских игр 2014 года. Само по себе это уже крупное поражение для Владимира Путина. Олимпийские игры в Сочи были сугубо личной игрушкой президента России. Под руководством Путина великая держава привлекла иностранных звёзд и предоставила им российское гражданство, чтобы страна-хозяйка в конечном итоге сумела занять первое место по количеству медалей. Это первое место исчезло прошлой ночью. Это позор и для России, и для Путина».