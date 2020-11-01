Двух лучших биатлонистов России на ОИ лишили наград. Теперь-то допинг-скандалы закончатся?

Или в российском биатлоне будет полыхать, пока хоть какие-то медали есть?

За последний месяц российский биатлон понёс серьёзные медальные потери: лучшие биатлонисты страны, если судить по выступлениям на Олимпиадах, – Ольга Зайцева и Евгений Устюгов, – были наказаны за нарушение антидопинговых правил и лишены наград Игр и чемпионатов мира. Теперь у нашей сборной почти не осталось достижений за последние годы.

Неужели на этом все кошмары в биатлоне завершились и допинг-скандалов больше не будет? Или в российском биатлоне будет полыхать, пока хоть какие-то медали есть?

Скандал за скандалом

Согласно правилам IBU от 2019 года, срок давности рассмотрения дел, связанных с допинговыми разбирательствами, – 10 лет. Получается, в ноябре 2020 года ещё могут быть пересмотрены результаты соревнований с 2010 года, главным из которых была Олимпиада в Ванкувере.



Вернее, они уже пересмотрены.

Золота Игр-2010 лишены Устюгов, а бронзы за эстафету он же, а также Иван Черезов, Максим Чудов и Антон Шипулин. Серебра Игр-2014 вместе с Ольгой Зайцевой лишены Екатерина Шумилова, Яна Романова и Ольга Вилухина. Золота Сочи – тот же Устюгов, а также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.



Это только олимпийские медали. Но есть ещё чемпионаты мира. Турнир 2011 года в Ханты-Мансийске и без пересмотра результатов был одним из самых неудачных в истории российского биатлона, а теперь по его итогам в активе нашей команды осталась только одна серебряная медаль Антона Шипулина.



Аннулированы и результаты личных и эстафетных гонок с участием Евгения Устюгова на этапах Кубка мира.

Что осталось?

А что вообще пока осталось у сборной России с 2010 года?



Осталась золотая медаль в женской эстафетной гонке Ванкувера. Тогда Светлана Слепцова, Анна Богалий, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева опередили француженок и немок.



Есть ещё бронза Евгения Гараничева и серебро Ольги Вилухиной в Сочи (эту награду удалось отстоять через суд). Есть серебряные и бронзовые медали Антона Шипулина с чемпионатов мира.

Массовый удар. Суд разом отобрал олимпийские медали у шестерых российских биатлонистов Одно решение повлияло на два поколения спортсменов. За три последних Олимпиады у России в мужском биатлоне осталась только одна бронза.

Осталась золотая медаль Екатерины Юрловой в индивидуальной гонке за чемпионат мира – 2015. К ней у борцов с допингом не было никаких претензий.



Осталась чудо-победа на чемпионате мира – 2017 в эстафете. Когда Алексей Волков, Антон Бабиков, Максим Цветков и Антон Шипулин выиграли, а на награждении благодаря нелепой ошибке организаторов спели гимн а-капелла вместе с Дмитрием Губерниевым.



Осталась красивая победа Александра Логинова в спринте на ЧМ-2020, которая настолько выбесила многих соперников, что закончить турнир, пробежав все гонки, Логинову так и не дали.

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Кажется, что ещё немало. Но где гарантии, что не станет меньше?

Скандалов больше не будет?

Никаких гарантий точно нет.



Пока неизвестно, полностью ли исследована база данных Московской антидопинговой лаборатории, которую эксперты ВАДА изучают уже долгое время, а после сбора данных передают в международные федерации для вынесения решений.

«Когда узнала о решении – были слёзы». Суд признал биатлонистку Ольгу Зайцеву обманщицей Её подруги по сборной оправданы, но сборная России всё равно лишена серебра в эстафете. А нашему биатлону припомнили и другое нарушение.

И осталась странная ситуация с Екатериной Глазыриной, которую уже дисквалифицировали после доклада профессора Макларена, а теперь решили наказать повторно, говорит о том, что ещё не всё завершилось.



Вряд ли легко отстанут от чемпиона мира Логинова, некогда попадавшегося на допинге.



Всплыть могут любые имена. И не только в биатлоне.



А с учётом предстоящих на следующей неделе слушаний «Россия против ВАДА» в Спортивном арбитражном суде информационный фон, как обычно, стал из серого почти чёрным.

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