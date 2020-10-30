Тарьей Бё — о поражении Логинову на ЧМ: проигрыш жулику сделал неудачу ещё обиднее

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил, как на ЧМ-2020 занял четвёртое место в спринте, в котором победу одержал россиянин Александр Логинов, ранее отбывший дисквалификацию за применение допинга.

«Тот спринт в Антерсельве был одной из лучших гонок в моей карьере. Отдельные гонки могут быть просто отличными, хотя не всегда получается забраться на вершину пьедестала.

В тот день уровень был чрезвычайно высок. Но я снова остался с унылым четвёртым местом позади того, кого раньше ловили на допинге. Досада от этого лишь усиливается. Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш жулику сделал её ещё обиднее. Это ранит в самое сердце и идёт вразрез с моими ценностями, поэтому было важно открыто об этом сказать», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, сразу после гонки Бё заявил, что Логинов недостоин победы.