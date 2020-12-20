Очень близко, Саша! Логинов наконец-то показал яркую борьбу – даже обогнал Бё и шёл первым

Чего таить, сборная России неудачно начала этот сезона на Кубке мира по биатлону – 2020/2021. Если не считать эстафет, то лучший результат наших спортсменов – десятое место. Понятно, что и в общем зачёте Кубка мира мы не в лидерах. Поэтому можно было ожидать, что и в масс-старте россиян будет мало, но нет, всё оказалось неплохо – стартовали аж вчетвером.

Александр Логинов под 16-м номером, Матвей Елисеев – под 22-м, Евгений Гараничев – под 27-м. А в последний момент право выйти на старт с 25-й позиции получил Эдуард Латыпов. Норвежец Бьонтегорд почему-то решил масс-старт не бежать, а россиянин был первым запасным.



Все остальные лидеры были в строю. Трио лучших составляли Йоханнес Бё, Йоханнес Дале и поражающий своими результатами 21-летний Стурла Легрейд – с норвежцами, кажется, трудно бороться, если они не ошибаются сами. Следом за ними – Себастиан Самуэльссон, французы Фийон Майе и Жаклен. А дальше ещё два норвежца – Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен.

Россия от лидеров не отстаёт!

За первый круг дистанции никаких существенных перестановок не произошло. Швед Самуэльссон вырвался на вторую позицию, француз Клод – на шестую, а Жаклен и Фийон Майе чуть отступили. Россияне остались примерно при своих. В любом случае все решала первая стрельба.



И наши спортсмены смогли болельщиков порадовать: Логинов, Елисеев и Гараничев отработали без ошибок и закрепились на границе первой десятки, в десяти секундах от лидеров. Латыпов промахнулся один раз. По штрафному кругу пробежали и все французы кроме Клода, и даже Самуэльссон. А вот норвежцы: братья Бё, Дале и Легрейд – все остались в лидерах.

Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Логинов упустил верную медаль в масс-старте! LIVE 20 декабря в Хохфильцене состоятся мужской и женский масс-старты. Онлайн-трансляция последних гонок Кубка мира по биатлону в 2020 году.

Первый рубеж лидером покинул Яков Фак, выступающий за Словению, но его отрыв был эфемерным, а потому его тут же настигли и оба Бё, и Дале, и Клод. Россияне старались от лидеров не отставать. Но очень не хотелось, чтобы парни «задохнулись» на подходе к рубежу.



У Александра Логинова на втором огневом рубеже всё получилось! Он не просто не отстал от лидеров, но ещё и быстро отстрелял, а потому поднялся на четвёртое место – выше были только три норвежца: Легрей да братья Бё. Гараничев, кстати, тоже второй рубеж подряд отработал точно, но уже чуть отстал – 15 секунд. Елисеев промахнулся на втором огневом рубеже один раз и откатился на 20-й место. А Латыпов теперь отстрелял точно, но бежал очень медленно.

Логинов! Он даже был первым!

На третьем круге Логинов почувствовал в себе силу и решил полидировать – как в старые-добрые времена. Надолго задерживаться на первом месте Александр не стал – вернул его норвежцам.



Наверное, и правильно – куда важнее было настроиться на нелюбимую в этом сезоне «стойку». Ошибаться было нельзя, ведь в группе лидеров шло аж 12 спортсменов.



Пожалуй, впервые в этом сезоне Логинов показал яркую борьбу с лидерами. Россия впервые могла сама добиться хорошего результата, а не собирать объедки со стола Норвегии и Франции.



На рубеж Логинов пришёл вторым, следом за Йоханнесом. И первым же выстрелом промахнулся. А потом и четвёртым. Эх, Саша! А ведь долгожданная медаль была уже так близко.

Почему же Логинов проигрывает? Ведь он стреляет точнее, чем в своём лучшем сезоне Да и бежит лидер сборной России быстрее, чем в прошлом году.

На «стойке» мазали многие, даже братья Бё. Поэтому группа лидеров заметно сократилась: в восьми секундах остались лишь четверо: Легрейд, Понсилуома, Пайффер и Эдер. При этом только у шведа из этой четвёрки был штрафной круг. Группа преследователей шла примерно в десяти секундах: там были и промахнувшиеся братья Бё, и француз Жаклен, и немец Долль.

Ещё одна неудача Бё

Эдер высокого темпа лидеров не выдержал, а потому быстро отстал. А вот Йоханнес Бё в мгновение ока отыграл десять секунд и присоединился к лидирующему трио.



Но погоня не прошла для лидера Кубка мира бесследно – два промаха. Понсилуома и Пайффер стреляли чисто и возглавили гонку, но совсем рядом были Жаклен, Долль и Тарьей Бё – эта пятёрка в контактной борьбе и должна была разыграть медали масс-старта.



Россияне от неё были далеко. Логинов на второй «стойке» не дрогнул, но боролся только за попадание в топ-10. Елисеев и Латыпов, допустившие по три промаха, а также Гараничев. Не закрывший одну мишень, претендовали лишь за двадцатку сильнейших.

Пайффер на финише тактически переиграл Понсилуому и вырвал золото. А Тарьей Бё выскочил из-за спин соперник и сумел добраться до бронзовой медали. Логинов стал десятым. Эх, если бы штрафной круг был всего один, можно было бы даже за бронзу сражаться, ведь по скорости лидер сборной России был в гонке одним из лучших – у него пятый ход. Очень близко!



Елисеев стал 20-м, Гараничев – 21-м, Латыпов – 23-м. Ещё одна гонка без медали.