Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Хохфильцен: масс-старт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 20 декабря 2020

Матвей Елисеев, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
,
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Масс-старты. Конец мучениям российского биатлона! LIVE
20 декабря в Хохфильцене состоятся мужской и женский масс-старты. Онлайн-трансляция последних гонок Кубка мира по биатлону в 2020 году.
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:
Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

20 декабря в Хохфильцене завершится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В воскресенье состоятся мужской и женский масс-старты. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет вам о самых интересных событиях, которые их окружают.

Итак, безмедальная серия сборной России по биатлону насчитывает уже 37 гонок, и Дмитрий Губерниев, вероятно, начинает присматриваться к обуви — он ведь обещал съесть ботинок в прямом эфире после 50 неудач. Впрочем, время, чтобы исправить ситуацию у российских спортсменов будет. Масс-старты в Хохфильцене — последние гонки в 2020 году, а дальше у команды будет двухнедельная пауза. Мучениям сборной России скоро придёт конец. По крайней мере, до 7 января и старта следующего немецкого этапа.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020