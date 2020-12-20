Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Масс-старты. Конец мучениям российского биатлона! LIVE
20 декабря в Хохфильцене состоятся мужской и женский масс-старты. Онлайн-трансляция последних гонок Кубка мира по биатлону в 2020 году.
20 декабря в Хохфильцене завершится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В воскресенье состоятся мужской и женский масс-старты. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет вам о самых интересных событиях, которые их окружают.
Итак, безмедальная серия сборной России по биатлону насчитывает уже 37 гонок, и Дмитрий Губерниев, вероятно, начинает присматриваться к обуви — он ведь обещал съесть ботинок в прямом эфире после 50 неудач. Впрочем, время, чтобы исправить ситуацию у российских спортсменов будет. Масс-старты в Хохфильцене — последние гонки в 2020 году, а дальше у команды будет двухнедельная пауза. Мучениям сборной России скоро придёт конец. По крайней мере, до 7 января и старта следующего немецкого этапа.
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