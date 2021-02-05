«Бежал в повязке с советским гербом». Как российские биатлонисты выступали на ЧМ без флага

На чемпионате мира в Поклюке сборная России будет выступать в форме без национального флага под названием «команда Союза биатлонистов России». В случае победы наших спортсменов будет звучать гимн Международного союза биатлонистов и подниматься флаг СБР.
Впрочем, это не первый раз, когда наша биатлонная команда выступала под белым флагом. Удивительно, но такой случай был даже на чемпионате мира!
Олимпиада Резцовой и Редькина
В 1992 году на зимнюю Олимпиаду в Альбервилль поехала Объединённая команда, представлявшая СНГ. Естественно, все спортсмены выступали под белым флагом Международного олимпийского комитета. И когда на высшую ступень поднимались спортсмены нашей команды, использовались флаг и гимн МОК.
Нужно сказать, что та Олимпиада стала успешной для отечественного биатлона. Анфиса Резцова стала первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону среди женщин, выиграв спринт, а Евгений Редькин, в последний момент включённый в команду, сенсационно взял золото в индивидуальной гонке. Резцова на первую ступень пьедестала поднялась в шапке с гербом СССР – тогда на это внимания особо и не обратили.
Мужчины в эстафете стали вторыми, женщины – третьими. Кроме того, Светлана Печёрская и Елена Белова завоевали серебро и бронзу в личных гонках.
Командное золото Новосибирска
Менее чем через месяц после завершения Олимпиады биатлонисты завершали сезон Кубка мира в Новосибирске.
И в рамках финального этапа состоялись командные гонки, которые считались в зачёт чемпионата мира.
«Мы выступали в той же форме, что и на Олимпиаде, под теми же флагом и гимном. Всё-таки, это чемпионат мира, а сборной СССР уже не было. На спортивной составляющей это не сказывалось – мы последний раз выступили, как единая команда и выиграли золотые медали. Что запомнилось – все зрители были с советской символикой, флагами СССР. Мне кажется, тогда и российских-то флагов нельзя было купить. Да и я сам бежал ту гонку в повязке с советским гербом. Мы выиграли борьбу за золото у норвежцев, а эстонцы впервые в истории стали третьими», – рассказал «Чемпионату» Евгений Редькин.
В командной гонке чемпионами мира, кроме Редькина, стали Александр Попов, Анатолий Жданович и Александр Тропников.
Среди женщин чемпионками мира стали немки, а Анфиса Резцова, Инна Шешкиль, Светлана Печёрская и Елена Белова стали вторыми.
Вот такой был чемпионат мира в Новосибирске из двух гонок. Без флага и гимна.
Олимпийские биатлонисты из России
Ещё раз под тем же самым флагом наша команда выступала на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Сборную России на Олимпиаду просто не пустили, а отдельных олимпийских спортсменов из России – да. Наш биатлон в Южной Корее представляли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Фото: РИА Новости
Они выступили неудачно как в личных гонках, так и в смешанной эстафете. Но можно ли с наших спортсменов было требовать медалей? Елисеев после Пхёнчхана долго работал с психологом, чтобы отойти от морального опустошения, а Акимова только в нынешнем сезоне вернулась в сборную России.
В Поклюке на чемпионате мира у нас будет полноценная команда.
И пусть теперь поднимается флаг СБР. Хотя бы раз.
- 5 февраля 2021
-
19:04
-
18:41
-
17:36
-
15:15
-
13:28
-
12:30
-
12:21
-
10:25
-
01:05
- 4 февраля 2021
-
19:55
-
15:57
-
14:08
-
11:19
-
10:47
-
10:08
-
08:49
- 3 февраля 2021
-
23:50
-
23:30
-
22:31
-
21:46
-
21:34
-
20:04
-
19:31
-
19:02
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:43
-
13:37
-
13:02
-
12:42
- 2 февраля 2021
-
19:50
-
19:19
-
15:31
-
13:04