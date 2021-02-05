«Бежал в повязке с советским гербом». Как российские биатлонисты выступали на ЧМ без флага

Гимна тоже не было. Как и названия страны. Зато была победа над норвежцами.

На чемпионате мира в Поклюке сборная России будет выступать в форме без национального флага под названием «команда Союза биатлонистов России». В случае победы наших спортсменов будет звучать гимн Международного союза биатлонистов и подниматься флаг СБР.



Впрочем, это не первый раз, когда наша биатлонная команда выступала под белым флагом. Удивительно, но такой случай был даже на чемпионате мира!

Олимпиада Резцовой и Редькина

В 1992 году на зимнюю Олимпиаду в Альбервилль поехала Объединённая команда, представлявшая СНГ. Естественно, все спортсмены выступали под белым флагом Международного олимпийского комитета. И когда на высшую ступень поднимались спортсмены нашей команды, использовались флаг и гимн МОК.

Снайпер. Как мы одержали самую сумасшедшую биатлонную победу 23 года назад Евгений Редькин чудом попал на Олимпиаду в Альбервилле и стал самым неожиданным олимпийским чемпионом в истории.

Нужно сказать, что та Олимпиада стала успешной для отечественного биатлона. Анфиса Резцова стала первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону среди женщин, выиграв спринт, а Евгений Редькин, в последний момент включённый в команду, сенсационно взял золото в индивидуальной гонке. Резцова на первую ступень пьедестала поднялась в шапке с гербом СССР – тогда на это внимания особо и не обратили.



Мужчины в эстафете стали вторыми, женщины – третьими. Кроме того, Светлана Печёрская и Елена Белова завоевали серебро и бронзу в личных гонках.

Командное золото Новосибирска

Менее чем через месяц после завершения Олимпиады биатлонисты завершали сезон Кубка мира в Новосибирске.



И в рамках финального этапа состоялись командные гонки, которые считались в зачёт чемпионата мира.

«Мы выступали в той же форме, что и на Олимпиаде, под теми же флагом и гимном. Всё-таки, это чемпионат мира, а сборной СССР уже не было. На спортивной составляющей это не сказывалось – мы последний раз выступили, как единая команда и выиграли золотые медали. Что запомнилось – все зрители были с советской символикой, флагами СССР. Мне кажется, тогда и российских-то флагов нельзя было купить. Да и я сам бежал ту гонку в повязке с советским гербом. Мы выиграли борьбу за золото у норвежцев, а эстонцы впервые в истории стали третьими», – рассказал «Чемпионату» Евгений Редькин.



В командной гонке чемпионами мира, кроме Редькина, стали Александр Попов, Анатолий Жданович и Александр Тропников.



Среди женщин чемпионками мира стали немки, а Анфиса Резцова, Инна Шешкиль, Светлана Печёрская и Елена Белова стали вторыми.



Вот такой был чемпионат мира в Новосибирске из двух гонок. Без флага и гимна.

Олимпийские биатлонисты из России

Ещё раз под тем же самым флагом наша команда выступала на Олимпиаде в Пхёнчхане.



Сборную России на Олимпиаду просто не пустили, а отдельных олимпийских спортсменов из России – да. Наш биатлон в Южной Корее представляли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Фото: РИА Новости

«Ну а кто вместо Гараничева?» Реакция на состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021 Главный тренер команды Валерий Польховский честно признался, что подмоги ждать неоткуда.

Они выступили неудачно как в личных гонках, так и в смешанной эстафете. Но можно ли с наших спортсменов было требовать медалей? Елисеев после Пхёнчхана долго работал с психологом, чтобы отойти от морального опустошения, а Акимова только в нынешнем сезоне вернулась в сборную России.



В Поклюке на чемпионате мира у нас будет полноценная команда.



И пусть теперь поднимается флаг СБР. Хотя бы раз.