«Я бы боялась Губерниева, но он всегда такой милый». Откровенное интервью с Доротеей Вирер

До старта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 остаются уже не дни, а часы. Поклонники этого вида спорта в России уже заждались выхода на трассу и россиянок, и иностранных звёзд. Не секрет, что среди всех наших соперниц в России особенно любят обаятельную итальянку Доротею Вирер. И именно с Доро «Чемпионат» пообщался перед стартом сезона.

Разговор вышел позитивным, но и весьма откровенным. Вирер намекнула на завершение карьеры, рассказала о своих проблемах со здоровьем, объяснила, почему позволяет себе летать на вертолёте, пожалела российских спортсменов, страдающих из-за допинг-скандалов прошлого, и даже сделала комплимент обожающему её Губерниеву!

«Может быть, это конец конца»

– Каждый сезон вы удивляете болельщиков своей винтовкой. В прошлом году она была зеркальная, и вы шутили, что ее можно использовать как зеркальце. А в этом?

– Чёрная!

– Почему такой неочевидный выбор?

– Ну, чёрной винтовки у меня ещё не было, этот цвет хорошо сочетается с моей спортивной одеждой и, может быть, потому что это конец конца.

– Вы намекаете на то, что это может быть ваш последний сезон?

– Честно говоря, я об этом не думаю. Даже если бы это было так, у меня нет особых эмоций по этому поводу. Всё возможно, не хочу слишком сильно увлекаться этим решением, сейчас это не имеет смысла, потому что есть риск зациклиться на этом. Что будет, то будет, посмотрим в конце сезона.

«В последнее время я сильно страдала»

– Кого видите в числе наиболее опасных конкуренток в новом сезоне?

– Совершенно точно – шведки. Вообще, конкуренток слишком много, а я себя на данный момент к лучшим не причисляю.

– Почему?

– У меня проблемы со здоровьем, и на их решение уйдёт несколько недель. Из последних анализов крови, которые я сделала, стало понятно, почему в последние три недели я так сильно страдала и всегда была уставшей. Потребуется немного терпения, но я снова встану на ноги.

– Проблемы со здоровьем связаны с нервозностью перед олимпийским сезоном?

– Если мне придётся рассказать всё, что произошло со мной в этом году, это будет похоже на шутку. Сначала у меня были проблемы со сном, была настоящая бессонница, потом накопилось много дел и обязательств, затем мне снова пришлось обратиться в больницу из-за проблем с животом. Казалось бы, обычные проблемы, тысяча анализов, но сначала ясности не было. Только теперь мы знаем, какие у меня проблемы, и постараемся решить их как можно лучше и быстрее. Время от времени мне просто нужен клон, чтобы разделиться. Я тоже удивляюсь, как успеваю всё делать. Но пока всё же получается, и я должна принять это ещё и потому, что жизнь спортсмена не длится вечно.

– На бессонницу вы жаловались и после Олимпийских игр в Пхенчхане.

– Да, это правда. Но давайте не будем сейчас говорить об этом, потому что чем больше я это обсуждаю, тем труднее мне будет заснуть сегодня ночью (смеётся).

«Глупо не пользоваться возможностью летать на вертолёте»

– Задумывались о том, чем бы вы хотели заняться после завершения карьеры?

– Жить красиво (улыбается)! Я с 2014 года всегда была в элите Кубка мира, и есть не так много других спортсменок, которым удавалось оставаться на этом уровне много лет подряд. Конечно, я себя недооцениваю, но, оглядываясь назад, вижу, что много чего сделала. Разве не так (смеётся)?

– Знаю, что вы часто летаете на вертолёте и в Италии вас за это критикуют.

– У меня в Больцано есть спонсор, который даёт мне эту возможность. Мне кажется, при том ритме, в котором я живу, было бы глупо ею не воспользоваться. А эта критика меня забавляет, потому что очень много спортсменов, не буду называть их имена, пишут мне в частном порядке, чтобы получить контакты и тоже летать на вертолёте или частном самолёте. Но они не хотят, чтобы люди знали об этом. Для той жизни, которую я веду, даже сэкономленные полдня – это большой успех. Если я посчитаю дни отдыха в этом году, мне хватит пальцев на трёх руках.

– У вас есть две олимпийские медали, завоёванные в командных гонках. Мечтаете о медали в личной гонке в Пекине?

– Мне бы хотелось по-настоящему насладиться этим приключением, не слишком задумываясь о результатах. Это моя цель. Понятно, что все выкладываются на 110%, но я не хочу сильно давить на себя, потому что иначе, если будет удар, переварить его будет тяжело. У нас очень сложный спорт, всё может быть замечательно и в то же время всё может быть просто отвратительно. Нужно быть готовой к любому результату.

– Что-то поменяли в подготовке к сезону? Молодые Джакомель и Биона, с которыми вы тренируетесь, здорово прибавили?

– Мы очень много тренируемся на топ-уровне, надеюсь, что это принесёт хорошие результаты. Джакомель и Биона на самом деле очень сильные, а ведь они родились в 2000-м году! У них запредельная мотивация. Когда я говорю, что больше не могу, что падаю замертво, они подбадривают меня, и это даёт мне силы двигаться вперёд. Супер ощущения! Всё это заставляет меня выходить из зоны комфорта и даже за пределы моих возможностей.

«У меня был момент слабости: съела целую плитку шоколада»

– С кем бы вам хотелось поужинать, если бы у вас был такой выбор?

– Мне бы очень хотелось познакомиться с Леди Гагой.

– Почему?

– Она видится мне такой сильной женщиной. Она мне очень нравится и как певица, и как актриса.

– Кстати, после окончания карьеры не думали попробовать свои силы в кино?

– Мы уже много шутили сегодня, давайте больше не будем. Я реально очень плоха в этом. Настоящий актёр – это призвание, люди рождаются с этим талантом. Себя в качестве актрисы я не вижу.

– Вы часто говорите, что в семье готовит ваш муж Стефано. Что он приготовил вам перед отъездом в Эстерсунд?

– Тыквенный крем-суп.

– Кажется, год назад было то же самое. Меню как-то не отличается разнообразием…

– Просто это мое любимое блюдо, плюс сейчас как раз ещё и сезон.

– Вы признавались, что очень любите шоколад. Спрятали в чемодане несколько плиточек?

– Нет, потому что я съела целую шоколадку аккурат перед отъездом. Перед вылетом в Швецию у меня был маленький момент слабости.

– А какой шоколад вам нравится?

– Классический молочный с цельным фундуком.

– А кто во время сезона покупает вам шоколад?

– Наш повар! Он знает мои вкусы (смеётся).

«К сожалению, все всегда странно смотрят на русских»

– В этот раз на стадион наконец будут допущены зрители. Успели по ним соскучиться?

– Конечно. Я знаю, что кто-то будет здесь, в Швеции, но думаю, что следует дождаться этапа во Франции, потому что здесь, в Эстерсунде, всегда очень мало людей, а в Хохфильцене публики вообще не будет.

– Вы следите за лыжными гонками? Если бы вам предложили пробежать смешанную эстафету с лыжником, кого бы вы выбрали в пару – Клебо или Большунова?

– Какой сложный вопрос! Это две действительно абсолютно разные личности. Как спортсмены оба очень сильны, это трудный выбор. Многие восхищаются Клебо, потому что он молод и открыт. У Большунова, напротив, более закрытый характер, может быть, такое впечатление складывается потому, что ему трудно даётся общение на английском. К сожалению, все всегда странно смотрят на русских, и мне иногда жаль нынешних спортсменов, потому что то, что произошло – прошло, и спортсменам сейчас не нужно платить за то, что было до них.

– У вас много сообщений от россиян в «Инстаграме». Отвечаете им?

– Мне сложно читать все сообщения, а тем более на русском языке, ведь я не знаю русский, но мне приятно, что в России у меня столько поклонников.

– Честно признайтесь, вы скучали по Дмитрию Губерниеву?

– Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась, но он всегда такой милый и вежливый.

– Он вас очень любит, всегда с нежностью говорит о вашей красоте.

– Правда? Не знала этого. Скажу ему спасибо на этапе в Эстерсунде, когда увижу.