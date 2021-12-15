«Всё куда-то не туда». Биатлонистка Подчуфарова опять упустила шанс вернуться в сборную

Когда уже закончится череда злоключений одной из самых талантливых спортсменок России?

Помните Ольгу Подчуфарову? Российскую биатлонистку, ставшую одним из лидеров сборной после Олимпиаду в Сочи. В 2016-м у неё была даже победа в спринте на Кубке мира, а в 2017-м она помогла смешанной эстафете завоевать бронзу чемпионата мира в Хохфильцене.

Ольга в последнее время отчаянно пытается вернуться в большой биатлон, но никак не получается. За последние три года она успела заявить о завершении спортивной карьеры, вернуться в биатлон, перейти в сборную Словении и приехать обратно в Россию.

Подчуфарова перед стартом сезона рассказывала, что намерена отобраться на международные соревнования. Но опять не вышло. Недавно в своём «инстаграме» Ольга сообщила, что в 2021 году она уже не будет принимать участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Когда уже закончится череда злоключений одной из самых талантливых биатлонисток страны?

«В стиле последних двух лет»

На первом этапе Кубка России сезона-2021/2022 Ольга финишировала 18-й в спринте и 17-й в гонке преследования. На втором и третьем этапе Подчуфарова не выступила.

Недавно она рассказала о проблемах со здоровьем в соцсети:

«Бронхит + гайморит = ядерное комбо и декабрь дома. Гонки в этом календарном году для меня закончены, так толком и не начавшись, цели должны быть пересмотрены, акценты и приоритеты переставлены.

Моё стремительное температурное турне по России сегодня закончилось обследованием в Москве и любимым домашним диваном», – написала Подчуфарова.

Впрочем, проблемы начались не зимой и даже не осенью. На чемпионате России по летнему биатлону, который перед началом сезона прошёл в Тюмени, Подчуфарова тоже выступила не очень удачно. В индивидуальной гонке Ольга финишировала 13-й, в спринте — 19-й.

Тогда Ольга написала в «инстаграме»: «Планировала пройти последний рубеж «по-нормальному», потому что «нормально делай – нормально будет», но нет, получилось в стиле последних двух лет, всё куда-то не туда».

И, как бы грустно это ни звучало, в последние сезоны, действительно, складывается впечатление, что в карьере Подчуфаровой всё идёт «куда-то не туда».

Побег из «шапито»

В 2018-м призёр чемпионата мира и победитель этапа Кубка мира и вовсе заявила о завершении спортивной карьеры. Тогда ей было всего 25 лет – прекрасный возраст для биатлона, когда многие спортсменки только начинают показывать свои самые высокие результаты. Однако из-за проблем со здоровьем и психологическим состоянием Ольга приняла решение уйти из спорта.

Уже через год Подчуфарова вернулась. Но продолжать карьеру в сборной России Ольга не планировала. Она должна была перейти в сборную Словении, и правление СБР одобрило переход. Прощание получилось скандальным – Ольга раскритиковала тренерский штаб и методику работы в сборной России, а российской спорт назвала «шапито», где она «не хочет быть грустным клоуном».

Возвращение в Россию

Но случилась очередная неудача. Из-за ограничений в законодательстве Евросоюза Подчуфарова не смогла получить словенский паспорт и через полтора года после отъезда вернулась в Россию — в январе 2021 года. Тогда же она заявила о своём желании продолжить карьеру в России и попробовать отобраться в национальную команду для участия в международных соревнованиях.

Сейчас 29-летняя Подчуфарова вновь столкнулась с проблемами со здоровьем и пропустит ещё несколько этапов Кубка России по биатлону, которые пройдут в рамках «Ижевской винтовки». Таким образом, возможность вновь показать себя и отобраться в сборную откладывается.

Когда уже закончится череда неудач Подчуфаровой? И увидим ли мы когда-нибудь ещё ту Ольгу, которая может выигрывать этапы Кубка мира и завоёвывать медали мировых чемпионатов?