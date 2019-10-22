Подчуфарова: весь наш спорт — шапито, но я не хочу быть в нём грустным клоуном

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила, почему решила выступать за сборную Словении.
«Дорогие мои, пора поговорить о насущном… Посыл мой прост. Я не игнорирую массу ваших вопросов, понимаю их, но пока не готова открыто рассуждать на тему перехода и его причин, хотя, уверена, за меня это сделали другие в самых прекрасных распрекрасах. Моему молчанию есть ряд оснований. Как говорится, не беги впереди паровоза. Будет ещё подходящий момент.
Меня не надо любить, я не стремлюсь всем нравиться. Прошло то время, когда я переживала из-за мнения общественности, не жду одобрения (хотя искренне благодарю всех, кто поддерживает меня, я это действительно ценю), но по возможности прошу уважать мой выбор. Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с ними делать.
В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном. И потому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока.
Ценю своё прошлое. Уважаю всех людей, которые были в нём, всех учителей и наставников. Но смотрю в будущее. Оно светлое. Будьте добрее», – написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».
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