Своим можно? Борец с допингом в российском спорте Самуэльссон молчит о скандале в Швеции

В Швеции – скандал с допингом. Биатлонистка Корделия Мелен Олссон попалась на тербуталине. Этот препарат является бронхорасширяющим, он помогает снимать приступы астмы. Для его употребления нужно терапевтическое исключение, которого у 24-летней спортсменки не было. Соотечественник Олссон и главный борец с допингом в российском спорте Себастиан Самуэльссон в этот раз тактично промолчал.

Положительной оказалась проба, которую Олссон сдала на мартовском чемпионате Швеции после спринтерской гонки. Удивительно, что Корделия вообще отправилась на допинг-контроль, ведь она заняла тогда 14-е место, уступив победительнице Стине Нильссон более четырёх минут. Это говорит о том, что антидопинговые службы в Швеции работают чётко.

За своё нарушение Олссон вместо стандартных четырёх лет получила два года дисквалификации. Возможно, пошла на сделку с местным антидопинговым агентством. Хотя сама она утверждает, что вообще не понимает, как запрещённый препарат оказался в её организме. Но случайно он точно попасть не мог, так как форма его выпуска (спрей и капсулы) не предполагает того, что спортсмен незаметно брызнет что-то в горло или примет таблетку.

Да бог с ней, с Олссон. Она не является кандидатом даже в самый расширенный состав сборной Швеции. И, видимо, думала, что никогда в жизни никто и не подумает брать у неё допинг-пробы с такими результатами.

Тут интереснее другое. Тербуталин – один из тех препаратов, которые обнаружили в закрытых базах данных по шведскому спорту хакеры из Fancy Bears ещё несколько лет назад. Тогда тему никто развивать не стал, хотя «мишки» утверждали, что шведские спортсмены поголовно сидят на этом препарате. Видимо, причастные к этому люди подчистили «огрехи» и оформили терапевтические исключения всем нуждающимся.

Ведь ни один из ведущих биатлонистов сборной Швеции на допинге в последние годы не попадался. А лидер мужской команды Себастиан Самуэльссон вообще позиционирует себя как ярый борец с допингом и хейтит всех, кто попадается на запрещёнке. Справедливости ради даже своих соотечественников не щадил пару лет назад. Но в случае с Олссон словно воды в рот набрал. Кажется, это неспроста.

А вообще этот вопрос можно закрыть очень быстро – отменить вообще все терапевтические исключения. Пусть в профессиональном спорте соревнуются только те, у кого нет никаких ограничений. Второй вариант – публиковать эту информацию в открытом доступе, чтобы все понимали, кто, чем и как пользуется. Но тут восстанут борцы за то, что медицинская информация должна оставаться конфиденциальной. В России такие тоже есть.

Видимо, тоже есть что скрывать.