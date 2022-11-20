«Мне точно грех жаловаться». Как живёт Мартен Фуркад после завершения карьеры

В марте 2020 года пятикратный олимпийский чемпион и единственный в истории биатлона семикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры и ушёл из большого спорта.

Как живёт сейчас один из самых титулованных биатлонистов мира?

«Буду отстаивать олимпийские ценности»

Даже после завершения карьеры Мартен не потерял крепкую связь со спортом и вошёл в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Теперь он представляет спортсменов на самом высоком уровне.

«Я всегда жил только спортом. Искренне верю в олимпийские ценности, теперь буду отстаивать их как член комиссии. Уверен, что только спортсмен может выразить интересы других спортсменов. Важно поддерживать неразрывную связь со спортом.

Мартен Фуркад Фото: Из личного архива Мартена Фуркада

Мы представляем зимние виды спорта, поэтому лучше осведомлены о них. Нас беспокоят вопросы защиты окружающей среды. Перед нами всеми стоят вопросы охраны природы и изменения климата, а спорт не стоит в стороне. Я как спортсмен хотел бы максимально разобраться с этими сложными вопросами. В 2024 году надеюсь присутствовать в Париже, чтобы работать там», – рассказывал Фуркад.

Фестиваль имени Фуркада

Помимо работы в МОК, Мартен занимается организацией своего ежегодного лыжероллерного фестиваля Nordic Festival, участие в котором традиционно принимают именитые биатлонисты и лыжники. Соревнования во французском Анси прошли уже три раза – в 2019, 2021 и 2022 году.

«Этот фестиваль отражает моё видение спорта – праздничность, высокий уровень, конкуренция и веселое настроение. У меня богатая, насыщенная история с биатлонным сообществом, и для меня важно сохранять близость с французской публикой, находясь на самом красивом биатлонном стрельбище в мире», – рассказал Фуркад о своём фестивале Ski-nordique.

«Жизнь после спорта не так и плоха»

Также Мартен продолжает поддерживать себя в форме и регулярно выходит на тренировки. Судя по фотографиям Фуркада в соцсетях, он часто проводит тренировки на велосипеде, ходит в горы и периодически встаёт на роллеры и лыжи. И это не всё, прославленный биатлонист также уделяет время ещё одному своему хобби — дайвингу.

«Проблема в том, что у меня слишком много хобби…» – подписал фото в соцсетях Фуркад.

Мартен Фуркад Фото: Из личного архива Мартена Фуркада

После завершения спортивной карьеры у Мартена появилось больше времени на свою семью. Сейчас вместе со своей женой они воспитывают двоих дочерей — Манон и Инес. Мартен ходим с ними в походы и даже берёт дочек на тренировки. А в ноябре 2022 года Фуркад стал отцом в третий раз – в его семье родился мальчик, которого назвали Хьюго. Сейчас Мартен и его семья живут в горах в окрестностях Анси.

«Жизнь после спорта не так уж и плоха. Я много тружусь со своими партнёрами, занимаюсь организацией своего фестиваля, работаю в комиссии атлетом МОК. Стараюсь проводить больше времени с семьёй, с дочерями. Наслаждаюсь тренировками в живописнейших местах – лыжи, бег, велосипед. Мне точно грех жаловаться», – сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Мартен Фуркад Фото: Из личного архива Мартена Фуркада

Бывший биатлонист находит время и для творчества. В 2020 году он презентовал свою вторую автобиографическую книгу «Последний круг», в которой рассказал о заключительном спортивном сезоне в своей карьере.

Также в конце 2020 года вместе с другими легендами французского спорта Мартен снялся в клипе певца из группы Louise Attaque Гаэтана Русселя на песню On ne meurt pas («Мы не умираем»), которая рассказывает о поиске себя и начале нового этапа в жизни, что очень знакомо любому спортсмену, который принял решение о завершении карьеры.