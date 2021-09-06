Российский биатлонист Халили прорвался на гонку звёзд Фуркада. И завоевал там медаль!

Больше никто из россиян во Францию не приехал — с нашей вакциной в Европу без карантина пока нельзя! А что же будет в зимнем сезоне?

После завершения Олимпиады в Токио биатлон стал постепенно отвоёвывать внимание поклонников спорта. Совсем недавно прошёл летний чемпионат мира, а в начале сентября были проведены ещё несколько крупных международных стартов.

К сожалению, они прошли практически без российских спортсменов. Однако наш молодой талант Карим Халили всё же нашёл лазейку и принял участие в престижной шоу-гонке во Франции. И даже стал серебряным призёром в очень сильной компании!

Новость по теме Карим Халили занял второе место в масс-старте на фестивале Мартена Фуркада в Анси

Россиян не пустили. Но Фуркад не виноват

Мартен Фуркад каждый год проводит красочные соревнования в великолепном местечке Анси на севере Франции. В Европе снимают ограничения, поэтому француз сумел организовать всё почти как в доковидные времена. Даже зрители на гонках были! Российские биатлонисты тоже хотели поучаствовать в соревнованиях и погрузиться в биатлонную атмосферу. Фуркад был только за, однако Европа до сих пор не принимает российскую вакцину «Спутник».

«В последние несколько дней у нас возникли некоторые трудности с российскими спортсменами, которые прививались вакциной «Спутник», не одобренной в Евросоюзе. Нам пришлось искать замену участникам из России. Было бы слишком затруднительно заставлять их садиться на 10-дневный карантин из-за одного дня соревнований», – с грустью рассказал Мартен.

Так что к Фуркаду тут не может быть никаких претензий. Не он принимал эти правила. А просить спортсменов провести 10 дней на карантине ради одного старта – это слишком. Никто не будет терять столько дней подготовки незадолго до старта сезона ради шоу-гонки.

Халили остался и не прогадал!

Но нашёлся один российский спортсмен, который буквально прорвался на гонку звёзд Фуркада, преодолев все ограничения. Молодой Карим Халили с детства восхищался Мартеном и просто не мог пропустить это событие. Карим специально остался в Европе, провёл там необходимые 10 дней и стал единственным россиянином, получившим зелёный свет на выступление в Анси.

Халили не зря считается талантом, с которым российский биатлон связывает своё будущее. Россиянин уже несколько раз ярко проявлял себя на этапах Кубка мира, а на минувшем чемпионате мира стал бронзовым призёром в эстафете. В Анси Карим выступил прекрасно, заняв второе место. Россиянин уступил лишь Стурле Легрейду – норвежцу, который до последнего боролся с Йоханнесом Бё за «Большой хрустальный глобус» в прошлом сезоне.

Халили опередил таких звёзд биатлона как Бенедикт Долль, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Яков Фак, Антонен Гигонна, Йоханнес Дале. Карим немного проигрывал в скорости лидерам, но за счёт точной стрельбы пробивался наверх. При этом нельзя сказать, что ходом россиянин уступал слишком много. Серебро в такой мощной компании – это, несомненно, большой успех.

В женской части победу одержала Анаис Шевалье-Буше, а тройку призёров дополнили Тириль Экхофф из Норвегии и Франциска Пройс из Германии. К сожалению, российские биатлонистки не стали идти на жертвы карантина и не приняли участия в шоу-гонке Фуркада.

Что будет с карантинами в зимнем сезоне?

Ситуация с недопуском российских спортсменов, привитых «Спутником», к соревнованиям в Европе, наводит на неприятные мысли. Однако посыпать голову пеплом точно рано. Правила могут ещё несколько раз измениться, тем более что этапы Кубка мира проходят в разных странах, где разные законы и условия въезда. Но, скорее всего, нашим биатлонистам придётся ехать в Европу заранее, чтобы отбыть необходимый карантин и спокойно соревноваться.



Хочется верить, что в Союзе биатлонистов России внимательно следят за ситуацией и готовы к любым вариантам. В олимпийском сезоне это особенно важно, потому что любой пропуск стартов, любая задержка или заминка может аукнуться провалом на Играх в Пекине. А мы ведь помним, что вся подготовка в России построена с прицелом именно на Олимпиаду.