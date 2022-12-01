Биатлонисты из России страдают под чужими флагами на Кубке мира. Это просто катастрофа!

Несмотря на отстранение россиян и белорусов от международных стартов, среди участников Кубка мира по биатлону осталось немало бывших российских спортсменов, которые сейчас представляют другие страны.
К сожалению, выступление уроженцев России, представляющих мужскую команду Молдавии и женскую команду Румынии, в эстафетах на этапе в Контиолахти сложилось крайне неудачно. Даже катастрофически.
Вся четвёрка сборной Молдавии в мужской эстафете – это биатлонисты из России: Павел Магазеев, Михаил Усов, Максим Макаров и Андрей Усов.
На протяжении всей гонки команда занимала последнее или предпоследнее место. К концу третьего этапа, когда отставание молдавской четвёрки от первого места увеличилось до 6 минут и 15 секунд, лидеры обогнали их на целый круг, и команду сняли с гонки. Магазеев, Михаил Усов и Макаров прошли свои этапы без штрафных кругов с десятью дополнительными патронами.
Ещё драматичнее сложилась гонка для женской команды Румынии. В ней должны были выступить сразу три экс-россиянки – Анастасия Толмачёва, Наталья Ушкина и Елена Чиркова, а четвёртый этап предстояло пробежать румынке Андрее Мездря. Однако уже во время второго этапа, когда на дистанции находилась Ушкина, команда была дисквалифицирована.
Что случилось с девушками, толком не ясно. Однако в финишном протоколе указано, что сборная дисквалифицирована в соответствии с пунктом правил IBU 11.3.4.t. А именно за «продолжение гонки при отставании на круг в эстафете».
То есть лидеры догнали Ушкину как круговую, а она после этого по какой-то причине не сошла с дистанции, что повлекло за собой дисквалификацию.
Стоит отметить, что между дисквалификацией и снятием с гонки круговых есть разница: круговые получают итоговое место в протоколе. В этой же гонке болгарок обогнали на круг, и они заняли 16-е место. А вот румынки не заняли 17-ю позицию. Они просто отстранены и остались без результата.
Вообще, отставание на круг уже на втором этапе – это нонсенс. Тем удивительнее, что Толмачёва и Ушкина не заходили на штрафные круги и использовали на двоих шесть дополнительных патронов. И тут два варианта: либо возникли какие-то проблемы, либо скорости нет совсем.
Утешить ребят может одно: они хотя бы в Контиолахти, а не на морозе в Увате.
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