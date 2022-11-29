Пять причин смотреть мировой биатлон даже без России. Интрига закрутится до предела

29 ноября в Контиолахти стартует Кубок мира. В предстоящем сезоне турнир пройдёт без участия россиян, однако и без нас он будет интересным. Как минимум потому, что, в отличие от лыж, в биатлоне Россия – не мировой лидер, хоть и частенько находится в топе, поэтому расклады из-за отсутствия спортсменов нашей сборной серьёзно не поменяются. Но есть ещё пять причин, по которым в предстоящем сезоне стоит смотреть Кубок мира.

Спорная система подсчёта очков

Первая причина – это не ты, как пел Юрий Николаев, а новая система подсчёта очков. В сезоне-2022/2023 вместо стандартных 60 очков победителю, 54 — серебряному призёру и 48 — бронзовому будут присуждаться 90, 75 и 60 очков соответственно. Со следующими местами аналогичная история – новая система направлена на увеличение разницы между баллами за занятые места. Также с предстоящего сезона перестанут вычитать два худших результата, а гонки чемпионата мира не будут входить в общий зачёт Кубка мира.

К нововведениям спортсмены отнеслись по-разному: увеличение разницы в очках приняли, а остальное – раскритиковали. Но, несмотря на недовольство, бегать придётся по принятым правилам.

Что же новая система привнесёт в биатлон? Во-первых, борьба на финише явно станет ожесточённее, ведь теперь каждая секунда вычитает не единицы, а десятки очков, которые отыграть впоследствии будет не так просто. По мнению авторов инициативы, это поможет лидерам пропускать какие-то гонки по состоянию здоровья и не бояться потерять ведущие позиции. Во-вторых, возрастёт непредсказуемость изменений в тотале. Отмена вычета очков за худшие гонки приведёт к тому, что пропуск одного старта или его неудачные результаты в совокупности с предыдущим пунктом серьёзно повлияют на расклады. Сюда же относится и невключение забегов чемпионата мира в общий зачёт КМ. Известно, что многие биатлонисты выводят пик своей формы именно к этому турниру, а теперь же высокий уровень придётся поддерживать постоянно.

Ставка на молодых и уход старых

Вторая причина – смена поколений. Уже пару лет мы наблюдаем, как постепенно карьеру завершают спортсмены, заправлявшие в биатлоне последние 5-10 лет. В прошлом году со спортом попрощались Эрик Лессер, Симон Детьё, Доминик Виндиш, Беньямин Вегер, Селина Гаспарин, Анаис Бескон, Сьюзан Данкли, Вита и Валентина Семеренко. Сейчас из старого поколения остались немногие, так что этот сезон – одна из последних возможностей насладиться гонками тех, за кем мы следили долгие годы.

Йоханнес Бё Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Смена поколений приводит и к тому, что большой шанс выстрелить появляется у молодых спортсменов. Многие «старички» находятся не в лучших кондициях, а между биатлонистами среднего возраста в группе лидеров относительно равная конкуренция. В последние годы мы неоднократно замечали подобные примеры: условные Стурла Легрейд и Эльвира Эберг. А в прошлом сезоне настоящую сенсацию подарил 23-летний Сиверт Баккен. К основе сборной Норвегии его в прошлом сезоне подключали волнообразно, тем не менее он сумел завоевать не только два командных, но и одно личное золото. Кроме того, он забрал «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Так что в этом сезоне тоже высока вероятность сенсаций от молодых спортсменов.

Равная конкуренция

Третья причина, по которой стоит смотреть Кубок мира, – большая непредсказуемость в гонках. Сейчас в биатлоне нет одного лидера, который побеждает во всех стартах, вроде того, каким раньше был Мартен Фуркад. Йоханнес Бё, конечно, по-прежнему остаётся в топе, но он сам признаётся, что уже не в лучших кондициях и не имеет столько мотивации, как раньше, и поэтому ожидать от него постоянных первых мест не стоит.

С прошлого сезона стала очевидна серьёзная конкуренция – появилось немало спортсменов, показывающих стабильные результаты на высшем уровне. Сейчас на подиум в каждой гонке претендуют минимум по шесть спортсменов, а иногда и больше. У мужчин за медали постоянно борются Стурла Лейгрейд, Эмильен Жаклен, Себастиан Самуэльссон, Ветле Шостад Кристиансен, Кентен Фийон Майе, Йоханнес и Тарьей Бё, Бенедикт Долль, у женщин – Эльвира и Ханна Эберг, Марте Рёйселанд, Лиза Тереза Хаузер, Денизе Херрман, Анаис Шевалье-Буше, Доротея Вирер. Поэтому ситуации, как в лыжных гонках, где места на подиуме занимают лишь норвежцы да шведки, не будет.

Эльвира Эберг Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Бывшие лыжницы берут винтовки

Четвёртая причина – появление сильных лыжниц в биатлоне. Мы все прекрасно знаем историю Денизе Херрман, которая, перейдя из лыж, стала одной из лучших биатлонисток. Не так давно зажглась ещё одна звезда. Стина Нильссон в прошлом сезоне окончательно закрепилась в основе сборной Швеции и на последних этапах даже сумела завоевать первую личную бронзу в биатлоне! В предстоящем сезоне прогресс спортсменки явно будет заметнее.

В этом году из лыж в биатлон перешли ещё две спортсменки: немка Антониа Фребель и словенка Анамария Лампич. Если у первой шанс прорваться на Кубок мира в этом году крайне мал, то у второй — огромен. Дело в том, что сборная Словении, мягко говоря, даже не середнячок в биатлоне. В прошлом сезоне лучшей (и единственной) словенкой в общем зачёте стала Полона Клеменчич, занявшая 99-е место с восемью очками. Если у Анамарии со стрельбой всё сложится успешно, то звезду лыж мы увидим на Кубке мира уже скоро. По крайней мере, она уже входит в состав сборной Словении на Кубке IBU.

Экс-россияне в других сборных

Пятая причина специально для тех, кто совсем не хочет смотреть биатлон без наших – бывшие российские спортсмены, выступающие за другие сборные. На самом деле, на международной арене и без сборной России будет немало уроженцев страны, бегающих в командах второго эшелона.

Лучшая из «наших» – Алина Стремоус из Молдавии (38-е место в тотале КМ). Остальные спортсмены или же занимают низкие места в общем зачёте Кубка мира, или же даже не попадают в него. Тем не менее без проблем можно следить за Натальей Ушкиной (76-е место, Румыния), Дмитрием Шамаевым (Румыния), Максимом Макаровым (Молдавия), Павлом Магазеевым (Молдавия). Возможно, по ходу сезона на уровень Кубок мира сможет вернуться Екатерина Аввакумова, которая сейчас бегает за сборную Кореи на Кубке IBU. Понаблюдать можно и за бывшей белоруской Анастасией Киннунен, которая теперь бегает за Финляндию. В прошлом сезоне спортсменка заняла 63-е место в общем зачёте, а в августе сенсационно выиграла бронзу на чемпионате мира по летнему биатлону.

Наталья Ушкина Фото: РИА Новости

Пускай шансов на медали в личных гонках у них почти нет, в смешанных эстафетах сенсации могут произойти. Как минимум в прошлом году Наталья Ушкина и Дмитрий Шамаев были близки к прорыву. В одном из сингл-микстов экс-россияне шли в числе лидеров и перед заключительным этапом замыкали топ-5. Однако из-за ошибок Ушкиной на рубеже румыны пролетели мимо «цветов» и опустились на 12-е место, хотя счастье и было так близко.