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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: Тимофей Лапшин чуть не стал призёром Кубка мира после допингового скандала

Биатлонист из России чуть не добыл медаль на Кубке мира. Как Лапшина вообще туда пустили?
Юлия Сидорова
Биатлонист из России чуть не добыл медаль на КМ
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У Тимофея уже давно корейский паспорт. Но болеют за него сразу в двух странах.

Мужской спринт во французском Анси закончился вполне привычной победой Йоханнеса Бё и совсем неожиданным попаданием в топ-6 бывшего россиянина, а ныне южнокорейского спортсмена Тимофея Лапшина.
Пятое место – это лучший результат в истории мужской биатлонной сборной Южной Кореи и повторение успеха Екатерины Аввакумовой – ещё одной экс-россиянки, ставшей пятой на чемпионате мира – 2017 в индивидуальной гонке.

Как же так вышло, что Тимофей, некогда состоявший в экспериментальной сборной «Сочи-2014», теперь блистает в Анси, а не на Кубке России в Уфе?

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«Я обхожу самого Бьорндалена!»

Тимофей дебютировал на Кубке мира – 2011/2012 в спринтерской гонке в Хохфильцене, где занял 23-е место, а уже на следующем этапе сенсационно стал третьим, заставив всю биатлонную общественность обратить на себя внимание. Лучшим выступлением спортсмена и по сей день остаётся второе место, завоёванное в том же сезоне – в спринте в финском Контиолахти.

Хотя тогда самым приятным событием в карьере Тимофея после австрийского спринта было общение на Кубке мира с кумиром детства:

«Моим кумиром в детстве был Бьорндален. После спринта мне было очень приятно, когда меня поздравлял именно он. Когда-то хотел просто пробежать рядом с ним. А в Хохфильцене, когда обогнал его на преследовании, было чувство нереальности: я обхожу самого Бьорндалена!»

Вновь повторить восхождение на пьедестал в личной гонке Тимофею удалось только в сезоне-2014/2015, и тот результат стал последним личным успехом в карьере Лапшина в качестве российского биатлониста.

За границу — за стабильностью

Стоит отметить, что до начала 2017 года Тимофей не провёл на Кубке мира ни одного полноценного сезона, постоянно отбираясь в основной состав, но не задерживаясь в нём надолго. Судя по всему, нестабильность Лапшину надоела, и он плотно занялся сменой спортивного гражданства.

О возможных переменах стало известно ещё в 2016-м. Тимофей вместе с Екатериной Аввакумовой подал документы в Национальный олимпийский комитет Южной Кореи, чтобы выступать за их сборную. И уже 1 марта 2017 года стало известно о положительном решении со стороны Южной Кореи и получении Тимофеем гражданства страны и возможности представлять цвета национального флага на международных соревнованиях.

Кстати, стоит отметить, что Южная Корея была не первым вариантом для биатлониста. Изначально его выбор пал на Украину, однако в связи с напряжёнными отношениями между странами Тимофею отказали.

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«Для любого профессионального спортсмена главное – это иметь возможность реализовать себя. Я благодарен всем, кто приложил руку к моему становлению как спортсмена в России, но в определённый момент стало понятно, что на меня не рассчитывают. В этих условиях единственным возможным вариантом осуществить свою мечту – выступить и постараться завоевать медаль на Олимпийских играх – является переход в другую страну. Я приложу все усилия, чтобы реализовать свой потенциал уже в южнокорейской команде, в которой в меня верят», – комментировал свой переход российский спортсмен.

Тимофей Лапшин

Тимофей Лапшин

Фото: РИА Новости

Олимпийская мечта и допинг-скандал

Олимпийская мечта Тимофея сбылась. На Игры-2018 он поехал в качестве полноценного члена национальной команды, в отличие от россиян, выступавших под нейтральным флагом в урезанном составе.

«Я выступаю за две страны: за Россию и за Корею. Родители мои живут в России. И Россия в моём сердце всё равно. Сейчас я выступаю за Корею, поэтому считается, что это моя домашняя трасса», – объяснял тогда Тимофей.

Но размеренную корейскую жизнь биатлониста прервал допинг-скандал. В середине нового олимпийского цикла биатлонист получил неприятную весточку из прошлого: события семилетней давности на год лишили его возможности участвовать в соревнованиях на международном уровне.

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Кстати, сам Тимофей отметил, что и в Южной Корее, и на международной арене все отнеслись к произошедшему вполне спокойно, ведь сам Лапшин ничего не скрывал и полностью объяснил всем произошедшую с ним ситуацию.

«Знаете, я – птица феникс. Чем больше меня убивают, тем сильнее я становлюсь, когда возрождаюсь», – сказал Тимофей о дисквалификации.

Возможно, Лапшин ещё год назад чувствовал, что сможет навязывать борьбу лидерам Кубка мира, когда называл себя фениксом.

Начав Кубок мира – 2022/2023 со второго этапа в Хохфильцене, Тимофей уже в третьей гонке смог занять пятое место после несокрушимого Йоханнеса Бё и мощной компании, включавшей Легрейда, Долля и Крчмаржа. Успех Тимофею обеспечила его точность вкупе со скорострельностью при 21-й скорости.

Сможет ли Тимофей в этом сезоне добраться до медали? Шансы на это есть. Тем более что в этом году за Лапшина горячо болеют сразу в двух странах.

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Теги Биатлон Кубок мира Тимофей Лапшин •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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