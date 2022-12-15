У Тимофея уже давно корейский паспорт. Но болеют за него сразу в двух странах.

Биатлонист из России чуть не добыл медаль на Кубке мира. Как Лапшина вообще туда пустили?

Мужской спринт во французском Анси закончился вполне привычной победой Йоханнеса Бё и совсем неожиданным попаданием в топ-6 бывшего россиянина, а ныне южнокорейского спортсмена Тимофея Лапшина.

Пятое место – это лучший результат в истории мужской биатлонной сборной Южной Кореи и повторение успеха Екатерины Аввакумовой – ещё одной экс-россиянки, ставшей пятой на чемпионате мира – 2017 в индивидуальной гонке.

Как же так вышло, что Тимофей, некогда состоявший в экспериментальной сборной «Сочи-2014», теперь блистает в Анси, а не на Кубке России в Уфе?

«Я обхожу самого Бьорндалена!»

Тимофей дебютировал на Кубке мира – 2011/2012 в спринтерской гонке в Хохфильцене, где занял 23-е место, а уже на следующем этапе сенсационно стал третьим, заставив всю биатлонную общественность обратить на себя внимание. Лучшим выступлением спортсмена и по сей день остаётся второе место, завоёванное в том же сезоне – в спринте в финском Контиолахти.

Хотя тогда самым приятным событием в карьере Тимофея после австрийского спринта было общение на Кубке мира с кумиром детства:

«Моим кумиром в детстве был Бьорндален. После спринта мне было очень приятно, когда меня поздравлял именно он. Когда-то хотел просто пробежать рядом с ним. А в Хохфильцене, когда обогнал его на преследовании, было чувство нереальности: я обхожу самого Бьорндалена!»

Вновь повторить восхождение на пьедестал в личной гонке Тимофею удалось только в сезоне-2014/2015, и тот результат стал последним личным успехом в карьере Лапшина в качестве российского биатлониста.

За границу — за стабильностью

Стоит отметить, что до начала 2017 года Тимофей не провёл на Кубке мира ни одного полноценного сезона, постоянно отбираясь в основной состав, но не задерживаясь в нём надолго. Судя по всему, нестабильность Лапшину надоела, и он плотно занялся сменой спортивного гражданства.

О возможных переменах стало известно ещё в 2016-м. Тимофей вместе с Екатериной Аввакумовой подал документы в Национальный олимпийский комитет Южной Кореи, чтобы выступать за их сборную. И уже 1 марта 2017 года стало известно о положительном решении со стороны Южной Кореи и получении Тимофеем гражданства страны и возможности представлять цвета национального флага на международных соревнованиях.

Кстати, стоит отметить, что Южная Корея была не первым вариантом для биатлониста. Изначально его выбор пал на Украину, однако в связи с напряжёнными отношениями между странами Тимофею отказали.

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«Для любого профессионального спортсмена главное – это иметь возможность реализовать себя. Я благодарен всем, кто приложил руку к моему становлению как спортсмена в России, но в определённый момент стало понятно, что на меня не рассчитывают. В этих условиях единственным возможным вариантом осуществить свою мечту – выступить и постараться завоевать медаль на Олимпийских играх – является переход в другую страну. Я приложу все усилия, чтобы реализовать свой потенциал уже в южнокорейской команде, в которой в меня верят», – комментировал свой переход российский спортсмен.

Тимофей Лапшин Фото: РИА Новости

Олимпийская мечта и допинг-скандал

Олимпийская мечта Тимофея сбылась. На Игры-2018 он поехал в качестве полноценного члена национальной команды, в отличие от россиян, выступавших под нейтральным флагом в урезанном составе.

«Я выступаю за две страны: за Россию и за Корею. Родители мои живут в России. И Россия в моём сердце всё равно. Сейчас я выступаю за Корею, поэтому считается, что это моя домашняя трасса», – объяснял тогда Тимофей.

Но размеренную корейскую жизнь биатлониста прервал допинг-скандал. В середине нового олимпийского цикла биатлонист получил неприятную весточку из прошлого: события семилетней давности на год лишили его возможности участвовать в соревнованиях на международном уровне.

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Кстати, сам Тимофей отметил, что и в Южной Корее, и на международной арене все отнеслись к произошедшему вполне спокойно, ведь сам Лапшин ничего не скрывал и полностью объяснил всем произошедшую с ним ситуацию.

«Знаете, я – птица феникс. Чем больше меня убивают, тем сильнее я становлюсь, когда возрождаюсь», – сказал Тимофей о дисквалификации.

Возможно, Лапшин ещё год назад чувствовал, что сможет навязывать борьбу лидерам Кубка мира, когда называл себя фениксом.

Начав Кубок мира – 2022/2023 со второго этапа в Хохфильцене, Тимофей уже в третьей гонке смог занять пятое место после несокрушимого Йоханнеса Бё и мощной компании, включавшей Легрейда, Долля и Крчмаржа. Успех Тимофею обеспечила его точность вкупе со скорострельностью при 21-й скорости.

Сможет ли Тимофей в этом сезоне добраться до медали? Шансы на это есть. Тем более что в этом году за Лапшина горячо болеют сразу в двух странах.