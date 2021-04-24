Тимофей Лапшин: я использовал капли не для того, чтобы жульничать

Биатлонист Тимофей Лапшин подробно рассказал, по какой причине получил годичную дисквалификацию по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
«Дело было в 2013 году, после декабрьских этапов Кубка IBU. Я немножко приболел, и во время перелёта у меня заложило все пазухи, заложило уши и очень давило на лоб. Я очень сильно испугался. Попросил капли у доктора, доктор сказал, что наша аптечка осталась в Европе, он дал мне капли из своей.
Мы оба посмотрели, что это за капли. И убедились, что они разрешены во внесоревновательный период. Соревновательный период – это за 12 часов до гонки и 12 часов после гонки.
21 декабря в Ижевске я бежал спринт, где занял второе место. У меня взяли допинг-тест. После его прохождения в протоколе я отметил, что использовал эти капли по совету доктора.
Через 7 лет мне пришло уведомление об отстранении. Я признаю свою ошибку, но я использовал эти капли в экстренном случае, а не для того, чтобы улучшить результаты и как-то жульничать», — сказал Лапшин на собственном YouTube-канале «LAPSHINLIVE».
Отметим, что дисквалификация Лапшина закончится 23 сентября 2021 года.
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