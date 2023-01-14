«Это было ужасно». Катастрофа шведских биатлонисток в эстафете

Драмой для шведской команды завершилась женская эстафетная гонка на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Уже на первом этапе Швеция опустилась на 17-е место с отставанием в почти две минуты от лидеров! Отыграть никому из команды уже не удалось, и в итоге шведки финишировали седьмыми.

Что же пошло не так у главных фавориток гонки?

«Рада, что не было двух штрафных кругов»

Шведки вышли на старт эстафеты под первым номером как текущие лидеры эстафетного зачёта. В этом сезоне они финишировали первыми в эстафете в Контиолахти и вторыми в Хохфильцене. Более того, на старт в Рупольдинге вышел практически весь золотой олимпийский состав Швеции, не хватало только Эльвиры Эберг. Однако в этот раз показать высокий результат в эстафете шведкам не удалось.

Выступающая на первом этапе Мона Брорссон отлично отстрелялась на лёжке и подходила ко второй стрельбе в группе лидеров, но уже на стойке Брорссон ушла на штрафной круг и лишила свою команду шансов на медали. Эстафету она передала только 17-й, в одной минуте и 43 секундах от лидера.

«Это было ужасно, и это чертовски грустно для команды. Я рада, что не было двух штрафных кругов, потому что меня сильно трясло. В мышцах так много молочной кислоты, что ноги от этого вибрировали», – сказала Брорссон SVT.

Проиграли, но сохранили лидерство

Бежавшая на втором этапе Анна Магнуссон отстрелялась на ноль, однако сократить отставание Швеции от лидера ей не удалось. На второй передаче эстафеты шведки проигрывали лидерам уже почти две минуты.

Проблемы со стрельбой были и у Ханны Эберг, которой передала эстафету Магнуссон. На лёжке она использовала все три дополнительных патрона. Однако благодаря чистой стрельбе из положения стоя она всё-таки смогла сократить отставание от лидера на 27 секунд и передала эстафету Линн Перссон восьмой, через 1 минуту и 22 секунды после лидирующей норвежки.

Перссон также использовала два дополнительных патрона, но к лидерам приблизилась незначительно. В итоге шведка финишировала седьмой. Кстати, именно Линн Перссон заменила в эстафете лидера сборной Швеции Эльвиру Эберг, пропускавшую командную гонку из-за плохого самочувствия.

Для шведок седьмое место – это худший результат в пяти последних эстафетных гонках. В прошлый раз шведки провалились в эстафете на Кубке мира сезона-2021/2022 в Антхольце, где финишировали только 14-ми.

Несмотря на поражение, шведки остались лидерами эстафетного зачёта с преимуществом в одно очко над преследовательницами из Германии.

«Это почти чудо!»

А победительницами гонки стали норвежки. Первые два этапа они шли третьими, но на предпоследнем этапе Марте Рёйселанд, которая наконец-то возвращает себе классную соревновательную форму после продолжительной болезни, вытащила Норвегию на первое место. Ингрид Тандреволд без промахов прошла два огневых рубежа и финишировала первой.

Три норвежки отстрелялись в гонке на ноль, и лишь Рагнхильд Фемстейневик, которая бежала на втором этапе, использовала сразу шесть дополнительных патронов. Но при этом свой этап она прошла без штрафных кругов.

«Это почти чудо! Она использует все дополнительные патроны, Норвегия едва удержалась», – эмоционально комментировал стрельбу своей соотечественницы комментатор NRK Андреас Стабрун Смит.

На втором месте финишировала сборная Германии. Италия – третья.