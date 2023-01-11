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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон терпит крах на Кубке мира – может быть, ему стоит меньше говорить о России?

Главный русофоб мирового биатлона терпит крах. Самуэльссону надо поменьше говорить?
Ангелина Николаева
Себастиан Самуэльссон
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Перед началом сезона швед заявлял, что хочет выиграть Кубок мира. Однако пока он только проигрывает.

Швед Себастиан Самуэльссон, который раньше был известен в основном по своим русофобским высказываниям, в прошлом сезоне серьёзно прибавил. И этой осенью делал довольно смелые заявления о том, что готов побороться даже за «Большой хрустальный глобус». Но с самого начала всё пошло не так. Самуэльссон пока вообще без медалей, а в одной из гонок стал последним. На этапе же Кубка мира в Поклюке швед провёл худшую гонку в карьере.

Что же не так с Самуэльссоном? Неужели заявление о возможной борьбе за победу в Кубке мира в сезоне-2022/2023 – это пустые слова?

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«Это моя худшая гонка на Кубке мира»

Крайне неудачно для Самуэльссона завершился сингл-микст в Поклюке. На своей заключительной стрельбе швед зашёл сразу на три штрафных круга, из-за чего его команда лишилась шанса побороться за медали. Его напарница Анна Магнуссон уже не смогла спасти ситуацию на последнем этапе. В итоге шведы заняли лишь 10-е место и финишировали с отставанием более чем в две минуты от лидеров, проиграв даже сборным Японии и Молдавии.

Самуэльссон категорично высказался о своём неудачном выступлении в сингл-миксте и назвал эту гонку худшей в своей карьере на Кубке мира:

«Это ужасно. Не могу ничего сказать, кроме этого. Это худшая гонка Кубка мира, в которой я участвовал. Я не должен быть настолько плох даже при таком ветре», – сказал Самуэльссон в интервью Expressen.

Себастиан Самуэльссон

Себастиан Самуэльссон

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Раскритиковал Самуэльссона и тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас:

«Я не знаю, что с ним происходит. Это настолько плохо, что выступление невозможно проанализировать», – приводит слова Лукаса Expressen.

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Последнее место в масс-старте

Начало сезона и в целом складывается для Себастиана тяжело. Сам швед ещё до старта сезона говорил, что готов побороться за общий зачёт Кубка мира, однако сейчас он явно далёк от своей лучшей формы. В прошлом году Самуэльссон завершил сезон на третьем месте в общем зачёте, а в этом после четырёх этапов Кубка мира из девяти идёт лишь на 12-м месте, проигрывая обладателю жёлтой майки Йоханнесу Бё уже 476 очков.

В текущем сезоне Самуэльссон ещё ни разу не попадал на подиум в личных гонках, а в масс-старте в Анси и вовсе занял последнее место. И если на старте сезона швед ещё топтался возле пьедестала, занимал четвёртые и пятые места, то на этапе в Поклюке был полный провал: Себастиан финишировал 25-м в спринте и 19-м в гонке преследования, а завершил своё выступление в Словении болезненным поражением в сингл-миксте. Успеет ли швед набрать форму к чемпионату мира, который стартует уже через месяц?

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«Их нельзя допускать»

Несмотря на спад в результатах, Самуэльссон не изменяет себе в одном: высказывается за отстранение россиян и о допинге в нашем спорте.

Недавно Самуэльссон не согласился с бывшей шведской горнолыжницей Перниллой Виберг, которая заявила, что не поддерживает отстранение спортсменов из отдельных стран, так как «именно спорт объединяет».

«Я слышал, что Пернилла сказала это, и был очень удивлён. В сложившейся сейчас ситуации для меня очевидно, что их (спортсменов из России и Беларуси. – Прим. «Чемпионата») нельзя допускать. Неизвестно, как долго это всё продлится, однако если это займёт 10-15 лет, то мы должны подумать, что можем сделать для того, чтобы они вернулись в будущем.

Но я думаю, что сейчас слишком рано обсуждать этот вопрос. Мы видим жёсткие санкции и в других сферах, и тогда, разумеется, спорт тоже не должен оставаться в стороне», – сказал Самуэльссон в интервью Expressen.

Также Самуэльссон неоднозначно прокомментировал результат Тимофея Лапшина в Поклюке, где бывший россиянин, который ранее на год был отстранён за нарушение антидопинговых правил, финишировал седьмым в спринте. В четырёх из семи первых гонок сезона, в которых Лапшин принимал участие, он показал более высокий результат, чем Самуэльссон.

«Сколько ему лет, 45 или около того? Он хорош в горах и обычно быстро стреляет, но я не вижу в нём супербиатлониста. Стоило ли ему разрешать участвовать в гонках после дисквалификации? У меня нет мнения по этому поводу. Стыдно, что он меня побеждает, потому что я намного лучше его. Конечно, сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть своя история. Но правила такие, какие они есть», — сказал недавно Самуэльссон.
Кажется, в прошлом сезоне швед меньше говорил и добивался бóльших успехов. Может быть, ему лучше вновь сосредоточиться на гонках?

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