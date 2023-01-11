Главный русофоб мирового биатлона терпит крах. Самуэльссону надо поменьше говорить?

Перед началом сезона швед заявлял, что хочет выиграть Кубок мира. Однако пока он только проигрывает.

Швед Себастиан Самуэльссон, который раньше был известен в основном по своим русофобским высказываниям, в прошлом сезоне серьёзно прибавил. И этой осенью делал довольно смелые заявления о том, что готов побороться даже за «Большой хрустальный глобус». Но с самого начала всё пошло не так. Самуэльссон пока вообще без медалей, а в одной из гонок стал последним. На этапе же Кубка мира в Поклюке швед провёл худшую гонку в карьере.

Что же не так с Самуэльссоном? Неужели заявление о возможной борьбе за победу в Кубке мира в сезоне-2022/2023 – это пустые слова?

«Это моя худшая гонка на Кубке мира»

Крайне неудачно для Самуэльссона завершился сингл-микст в Поклюке. На своей заключительной стрельбе швед зашёл сразу на три штрафных круга, из-за чего его команда лишилась шанса побороться за медали. Его напарница Анна Магнуссон уже не смогла спасти ситуацию на последнем этапе. В итоге шведы заняли лишь 10-е место и финишировали с отставанием более чем в две минуты от лидеров, проиграв даже сборным Японии и Молдавии.

Самуэльссон категорично высказался о своём неудачном выступлении в сингл-миксте и назвал эту гонку худшей в своей карьере на Кубке мира:

«Это ужасно. Не могу ничего сказать, кроме этого. Это худшая гонка Кубка мира, в которой я участвовал. Я не должен быть настолько плох даже при таком ветре», – сказал Самуэльссон в интервью Expressen.

Себастиан Самуэльссон Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Раскритиковал Самуэльссона и тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас:

«Я не знаю, что с ним происходит. Это настолько плохо, что выступление невозможно проанализировать», – приводит слова Лукаса Expressen.

Последнее место в масс-старте

Начало сезона и в целом складывается для Себастиана тяжело. Сам швед ещё до старта сезона говорил, что готов побороться за общий зачёт Кубка мира, однако сейчас он явно далёк от своей лучшей формы. В прошлом году Самуэльссон завершил сезон на третьем месте в общем зачёте, а в этом после четырёх этапов Кубка мира из девяти идёт лишь на 12-м месте, проигрывая обладателю жёлтой майки Йоханнесу Бё уже 476 очков.

В текущем сезоне Самуэльссон ещё ни разу не попадал на подиум в личных гонках, а в масс-старте в Анси и вовсе занял последнее место. И если на старте сезона швед ещё топтался возле пьедестала, занимал четвёртые и пятые места, то на этапе в Поклюке был полный провал: Себастиан финишировал 25-м в спринте и 19-м в гонке преследования, а завершил своё выступление в Словении болезненным поражением в сингл-миксте. Успеет ли швед набрать форму к чемпионату мира, который стартует уже через месяц?

«Их нельзя допускать»

Несмотря на спад в результатах, Самуэльссон не изменяет себе в одном: высказывается за отстранение россиян и о допинге в нашем спорте.

Недавно Самуэльссон не согласился с бывшей шведской горнолыжницей Перниллой Виберг, которая заявила, что не поддерживает отстранение спортсменов из отдельных стран, так как «именно спорт объединяет».

«Я слышал, что Пернилла сказала это, и был очень удивлён. В сложившейся сейчас ситуации для меня очевидно, что их (спортсменов из России и Беларуси. – Прим. «Чемпионата») нельзя допускать. Неизвестно, как долго это всё продлится, однако если это займёт 10-15 лет, то мы должны подумать, что можем сделать для того, чтобы они вернулись в будущем.

Но я думаю, что сейчас слишком рано обсуждать этот вопрос. Мы видим жёсткие санкции и в других сферах, и тогда, разумеется, спорт тоже не должен оставаться в стороне», – сказал Самуэльссон в интервью Expressen.

Также Самуэльссон неоднозначно прокомментировал результат Тимофея Лапшина в Поклюке, где бывший россиянин, который ранее на год был отстранён за нарушение антидопинговых правил, финишировал седьмым в спринте. В четырёх из семи первых гонок сезона, в которых Лапшин принимал участие, он показал более высокий результат, чем Самуэльссон.

«Сколько ему лет, 45 или около того? Он хорош в горах и обычно быстро стреляет, но я не вижу в нём супербиатлониста. Стоило ли ему разрешать участвовать в гонках после дисквалификации? У меня нет мнения по этому поводу. Стыдно, что он меня побеждает, потому что я намного лучше его. Конечно, сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть своя история. Но правила такие, какие они есть», — сказал недавно Самуэльссон.

Кажется, в прошлом сезоне швед меньше говорил и добивался бóльших успехов. Может быть, ему лучше вновь сосредоточиться на гонках?